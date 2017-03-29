Тенге может рекордно укрепиться

Тенге может обновить годовые максимумы по отношению к доллару в ближайшие месяцы и рекордно укрепиться. Произойдёт это на фоне повышения цен на нефть. Его прогнозируют некоторые аналитики, сообщает телеканал КТК.

Правда, их оптимизм разделяют не все и считают, что взлёта «чёрного золота» в ближайшее время ждать не приходится. И всё из-за активизации американских сланцевых компаний. Конкретных цифр финансовые аналитики не называют, но в прогнозах сходятся. И они более чем оптимистичные.

Тенге начал неделю с серьёзного прыжка. Официальный курс 28 марта составил 315 тенге 43 тиына за один доллар. Ну а дальше - больше. Национальная валюта по отношению к американской может обновить годовые максимумы.

Правда, ждать укрепления тенге стоит не в ближайшее время, а в мае – когда страны-экспортёры могут снова договориться о сокращении добычи. Нынешнее снижение цен на «чёрное золото» некоторые аналитики считают кратковременным и необоснованным.

Валерий Полховский, аналитик Forex Club:

- Мы тоже будем себя чувствовать на этом фоне сейчас немного послабее, но вряд ли достаточно сильно. Думаю, выше отметки в 320 тенге за доллар курс не поднимется. Ну а уже по мере того, как цены на нефть вернутся к росту, то тогда вполне возможно, тенге свои годовые максимумы против доллара протестирует.

Что же касается отношений в паре тенге-евро, то и здесь ожидаются перемены! Правда, только в том случае, если президентом Франции станет одиозная Марин Ле Пен, ярый евроскептик.

Аналитики уверены, что в случае её победы евро обвалится до одного доллара. Станет дешевле единая европейская валюта и по отношению к нашей национальной. Вот что об этом говорят эксперты.

Валерий Полховский, аналитик Forex Club:

- Я думаю, что евро против тенге будет иметь такую серьёзную тенденцию к снижению. Вполне возможно, даже и до уровня 320-310. Но это если победит Ле Пен. Но мне почему-то кажется, что её шанс на победу на президентских выборах во Франции не очень высоки, несмотря на её личный рейтинг.

В ближайшее время никаких потрясений валютный рынок не ожидает. Во всяком случае, в этом уверены как независимые эксперты, так и сам председатель Нацбанка. Недавно Данияр Акишев заявил о том, что все внутренние и внешние факторы могут уравновесить друг друга. То есть не оказать на курс никакого влияния.