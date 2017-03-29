Проекты поправок по перераспределению власти поступили в парламент

Законопроектами вносятся изменения и дополнения в ряд законов и кодексов.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты приняли в работу два законопроекта - проект Конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти» и проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти» , передает корреспондент Zakon.kz





Как указал председатель комитета мажилиса законодательства и судебно-правовой реформы Нурлан Абдиров, проект Конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти» разработан во исполнение поручений главы государства, озвученного им в специальном Послании 25 января 2017 года.





«Целью данного законопроекта является демократизация политической системы, повышение ответственности и эффективности органов исполнительной власти», - сказал парламентарий.





По его словам, основные положения проекта Конституционного закона предусматривают перераспределение ряда управленческих полномочий президента, которые могут быть переданы правительству и иным уполномоченным госорганам.









Также мажилисмен указал, что в проекте закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти» основные положения предусматривают перераспределение организационного правовых полномочий президента в области экономики, бюджетного планирования и предпринимательской деятельности.





«Данным проектом закона вносятся изменения и дополнения в 4 кодекса, а также в 22 закона», - пояснил депутат.





Автор: Ксения Давыдова, Астана