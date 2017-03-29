Госдеп предупредил американцев о гомофобии, коррупции и плохих дорогах в Казахстане
29 марта 2017, 14:50
Дороги в Казахстане находятся в плохом состоянии, особенно в сельских местностях.
Госдепартамент США разместил на своем сайте памятку для американцев, отправляющихся в путешествие в Казахстан.
"Есть общая угроза терроризма. Атаки могут быть неразборчивы, включая места, посещаемые иностранцами. Будьте внимательны к любым сообщениям о безопасности от казахстанских властей. В случае каких-либо сомнений, держите связь с посольством в Астане или генеральным консульством в Алматы", — говорится в сообщении.
По информации ведомства, самыми распространенными преступлениями против иностранцев являются выхватывания кошельков, карманные кражи, нападения и грабежи. Дипломаты призывают сограждан быть бдительными и не носить на улице большие суммы денег. Вместе с тем они предупредили о таких видах финансового мошенничества, как скимминг в банкоматах, который получает все большее распространение.
В памятке не рекомендуется использовать в Казахстане неофициальное такси.
"Покиньте ресторан или бар, если рядом идет драка, и всегда будьте осведомлены о своем окружении. Дипмиссии США в Казахстане известен ряд случаев, когда иностранцы были ограблены и подвергнуты нападению в популярных барах и ночных клубах. Уличные преступники предпочитают угрожать, но не использовать силу. Мы советуем вам уступить всем требованиям во избежание насилия", — говорится в памятке.
Дороги в Казахстане находятся в плохом состоянии, особенно в сельских местностях. Освещение и обозначения на дорогах также в плохом состоянии. Распространены выбоины, часто они имеют опасную глубину.
Водители часто игнорируют дорожные знаки, водят после чрезмерного потребления алкоголя (несмотря на официальную "нулевую терпимость"), ездят с превышением скорости даже в неблагоприятную погоду. Пешеходы часто выбегают перед машинами. Дорожная полиция останавливает машины для того, чтобы брать взятки. Автобусы могут быть переполненными и небезопасными.
"Проблемой может стать агрессия на дорогах, мы советуем не вступать в конфронтацию в ответ на такое поведение", — отмечается в памятке.
В сообщении отмечается, что в Казахстане нет конкретных правовых ограничений на однополые сексуальные отношения или организацию мероприятий c лесбиянками, гомосексуалистами, бисексуалами, трансгендерами и интерсексуалами (ЛГБТИ).
Однако широко распространены негативные социальные установки по отношению к представителям ЛГБТИ. Местные представители ЛГБТИ иногда подвергаются физическим и словесным оскорблениям, а также нежелательному вниманию со стороны полиции, заключили в Госдепартаменте США.
Источник: Sputnik-Казахстан
Фото: AFP / BRENDAN SMIALOWSKI
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