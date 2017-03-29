Организаторы «Қазақстан Барысы» рассказали подробности предстоящего турнира

Ожидается, что в финале примут участие 34 борца: двое лучших палуанов из каждого региона, победители турниров прошлого года и «Әскер Барысы».

Ожидается, что финал седьмого республиканского турнира по казах курес «Қазақстан Барысы» на призы первого президента РК пройдет 2 июля в Астане. С первого апреля стартуют отборочные турниры, сообщает С первого апреля стартуют отборочные турниры, сообщает sputniknews.kz





«В последние годы мы жестко относимся к допингу. У нас принцип нулевой терпимости. В целом могу сказать, что эта работа совместно с министерством будет дальше ужесточаться и улучшаться. Мы хотим, чтобы наши победители наших турниров были сильными не благодаря медпрепаратам, а благодаря силе и мощи», — отметил президент федерации казах курес Арман Шураев на пресс-конференции в Астане.





Ожидается, что в финале примут участие 34 борца: двое лучших палуанов из каждого региона, победители турниров прошлого года и «Әскер Барысы». В нынешнем году соревнования пройдут в новом дворце спорта «Барыс Арена». С 2012 года республиканский турнир по казах курес в прямом эфире транслирует российский телеканал «Боец», турецкий «TRT Avaz» и телеканал «Казахстан». Ежегодно с экранов телевизоров за борьбой лучших наблюдает около 60 миллионов зрителей из 120 стран мира. В нынешнем году, кроме вышеуказанных телеканалов, турнир покажет российский телеканал «Матч ТВ».











