Это Шымкент детка: В Сеть попало видео, как полицейский телом останавливает авто нарушителя

"Именем закона, говорю вам остановиться. Выйдите из машины, я вам еще раз повторяю. Именем закона говорю", - требует полицейский.

Комментаторы считают, что горожане уже совсем обнаглели и за неподчинение полицейским нужно принимать самые строгие меры наказания, предусмотренные в уголовном кодексе. А кто - то написал, что в этом нет ничего удивительного, "это Шымкент- детка".











