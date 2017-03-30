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Это Шымкент детка: В Сеть попало видео, как полицейский телом останавливает авто нарушителя

30 марта 2017, 10:17

Видео просмотрели уже более 100 тыс.пользователей.

В Сети появилось видео о том, как в Шымкенте сотрудник дорожной полиции задерживает нарушителя. Отважный страж порядка буквально лег на капот, призывая наглого водителя остановиться, сообщает Zakon.kz

"Именем закона, говорю вам остановиться. Выйдите из машины, я вам еще раз повторяю. Именем закона говорю", - требует полицейский.

Комментаторы считают, что горожане уже совсем обнаглели и за неподчинение полицейским нужно принимать самые строгие меры наказания, предусмотренные в уголовном кодексе. А кто - то написал, что в этом нет ничего удивительного, "это Шымкент- детка".




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