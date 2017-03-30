Шымбулак вошел в десятку популярных мест для отдыха в апреле

Выявлены популярные курорты для горнолыжного отдыха и сноубординга в апреле. В топ-10 вошел и алматинский Шымбулак , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на сервис поиска отелей RoomGuru.ru





По данным сервиса, на Шымбулаке туристы потратят на проживание в среднем 5,8 тысяч рублей в сутки (около 32 тысяч тенге), а на других курортах из первой десятки - от 4 до 7 тысяч рублей в сутки (22-39 тысяч тенге).





Топ-10 курортов выглядит следующим образом:

1. Роза Хутор (Красная Поляна, Сочи)

2. Ишгль (Австрия)

3. Ливиньо (Италия)

4. Шерегеш (Кемеровская область)

5. БигВуд (Мурманская область)

6. Горный воздух (Сахалин)

7. Гудаури (Грузия)

8. Шымбулак (Казахстан)

9. Цахкадзор (Армения)

10. Приэльбрусье (Кабардино-Балкария)





Основными причинами для отдыха на горнолыжных курортах в апреле являются недорогое проживание, снежный покров на склонах, недорогие или бесплатные ски-пассы, а также фестивали и карнавалы. Рейтинг составлен по данным броней отелей для проживания с 1 по 30 апреля 2017 года.



