ТОО «ЕвроХим-Удобрения» зафиксировало добычу первого миллиона тонн фосфоритной руды

В ходе реализации первого этапа в проект было инвестировано 120 млн. долларов США, общий объем инвестиций в горно-химический комплекс в городе Жанатас оценивается в 1 млрд. долларов США.

Жамбылское предприятие ТОО «ЕвроХим-Удобрения», входящее в состав международного холдинга «ЕвроХим» зафиксировало добычу первого миллиона тонн фосфоритной руды с начала запуска проекта, передает пресс-служба акима области.





Комплексный инвестпроект реализуется в Сарысуском и Таласском районах Жамбылской области. Проект включает освоение месторождений фосфоритового бассейна Каратау, а также строительство горно-обогатительного комплекса для производства фосфоритового концентрата и крупного завода по производству широкой гаммы минеральных удобрений. Миллион фосфоритной руды добыли на участке Аралтобе месторождения «Кок Джон».





Генеральный директор горнорудного предприятия ТОО «ЕвроХим-Удобрения» И.Георгиади отметил: «Развитие горного комплекса проходит в плановом режиме. Мы уверены, что к началу работы химического комплекса в г. Жанатас мы сможем достичь необходимой производительности для полного обеспечения его потребности в сырье».





Напомним, что компания ЕвроХим реализует проект горно-химического комплекса в Республике Казахстан. Первый этап строительства был завершен в конце 2015 года, в 2016 году предприятия ЕвроХима в Казахстане вышли на проектную мощность производства 640 тыс. тонн фосфоритной муки в год.





В ходе реализации первого этапа в проект было инвестировано 120 млн. долларов США, общий объем инвестиций в горно-химический комплекс в городе Жанатас оценивается в 1 млрд. долларов США. Кроме того, ЕвроХим продолжает инвестировать в социально-экономическое развитие региона и уже направил на эти цели 20 млн. долларов США.





- В дальнейшем у нас будет строиться химический комплекс, который будет потреблять гораздо больше объема руды, порядка 1 миллион 600 – 1 миллион 700 тонн фосфоритовой руды в год, - сказал главный инженер ТОО «Еврохим-Удобрения» В.Голицын.





По словам специалистов, разведанных запасов фосфоритной руды только на месторождении Кок Джон хватит на ближайшие 200 лет.



