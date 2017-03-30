В Казахстане стартует весенний призыв

Весенний призыв на срочную воинскую службу проходит в Казахстане , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.





В ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций заместитель начальника Департамента организационно-мобилизационной работы ГШ ВС РК полковник Амантай Усербаев рассказал, что основной задачей в ходе весеннего призыва на срочную воинскую службу является комплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Казахстана молодым пополнением, наиболее подготовленным в физическом и психологическом отношении, с соответствующим уровнем образования.





Весной 2017 года в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования Республики Казахстан планируется призвать свыше 16 тысяч граждан 1990-1999 годов рождения.





Призыв начинается в соответствии с Указом Президента РК от 16 марта 2017 года № 449 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2017 года».





Комплектование осуществляется по экстерриториальному принципу. То есть призывник направляется на службу в другой регион. При отборе и распределении молодого пополнения по воинским частям учитываются специальности призывников, полученные до призыва.





По словам Амантая Усербаева, сегодня армия Казахстана – предмет гордости всех граждан страны, а воинская служба стала почетной и престижной. Казахстанская армия комплектуется смешанным способом, как по призыву, так и по контракту. Во всех ее сферах деятельности внедряется все новое и прогрессивное, основанное на мировом опыте. Не исключением стали и вопросы комплектования личным составом, в том числе призыв.

При этом, весенний призыв 2017 года проводится в период празднования 25-летия Вооруженных Сил Республики Казахстан.

В этой связи, в регионах планируется организовать торжественные проводы новобранцев в армию, ритуалы принятия военной присяги провести на открытых площадях, исторически значимых местах городов и районов с привлечением широкого круга общественности.

Для оперативного решения вопросов о порядке проведения призыва и медицинского освидетельствования в Министерстве обороны Казахстана весь период работает «горячая линия». Ответственные должностные лица дают разъяснения, отвечают на все интересующие граждан вопросы. Получить консультацию можно позвонив по телефонам: 8 (7172) 72-13-89 и 72-16-06.



