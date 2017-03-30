Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев ознакомился с деятельностью Актюбинского рельсобалочного завода

В ходе рабочей поездки в Актюбинскую область Премьер-Министр РК посетил один из крупнейших проектов Карты индустриализации - ТОО «АРБЗ», на котором производятся рельсы для линий высокоскоростного движения и линий с повышенной грузонапряженностью, передает собственный корреспондент zakon.kz по Актюбинской области.









Бакытжану Сагинтаеву было доложено о ходе реализации в регионе государственной программы индустриально-инновационного развития. За 2010-2015 годы и первое полугодие 2016 года в рамках Карты индустриализации введено 83 проекта, в том числе 2 проекта Республиканской карты индустриализации стоимостью 523 млрд тенге, создано порядка 7,6 тыс. постоянных рабочих мест.









Премьер-Министру РК были продемонстрированы образцы выпускаемой продукции, технологический процесс завода. Впервые в СНГ на заводе освоено производство рельс 120 метровой длины. В 2016 году предприятие выпустило продукцию на 76 млрд тенге. На крупнейшем предприятии применяется новая технология «Siemens VIA Metals Techologies», позволяющая использовать производимые рельсы на линиях высокоскоростного движения и линиях с повышенной грузонапряженностью.









Продукция завода используется при строительстве вторых путей железнодорожной линии Алматы-1-Шу, а также на подъездных путях к строящимся проектам паромного комплекса порта Курык и вокзального комплекса Астаны. В целом, для модернизации магистральной железнодорожной сети РК в рамках долгосрочного договора о закупке рельс между АО «НК «ҚТЖ» и ТОО «АРБЗ» планируется поставка более 600 тысяч тонн рельсов до 2022 года.









Также помимо насыщения внутреннего рынка актюбинские производители отправляют рельсовую продукцию на экспорт в Узбекистан, Таджикистан, Беларусь, Грузию, Туркменистан, Российскую Федерацию, Эстонию и Иран.









Согласно поручению, обозначенному Президентом РК Н.Назарбаевым в своем Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», дальнейшая индустриализация в стране будет продолжена с упором на развитие конкурентоспособных производств с высоким экспортным потенциалом, таких как Актюбинский рельсобалочный завод.







