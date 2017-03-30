Испытательный срок для всех категорий

Н. Аманкулова,

председатель Каргалинского районного суда Актюбинской области

В Трудовом кодексе, введенном в действие с 1 января 2016 года, предусмотрен ряд новелл, связанных с расширением оснований прекращения трудового договора по инициативе работодателя, порядка заключения трудового договора и т.д.

Изменен перечень документов, необходимых для заключения трудового договора. Согласно ст. 32 ТК РК, необходимы следующие документы:

- удостоверение личности или паспорт (свидетельство о рождении для лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста); оралманы представляют удостоверение оралмана, выданное местным исполнительным органом;

- вид на жительство или удостоверение лица без гражданства (для иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РК) либо удостоверение беженца;

- документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний или профессиональной подготовки при заключении трудового договора на работу, требующую соответствующих знаний, умений и навыков;

- документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж);

- документ о прохождении предварительного медицинского освидетельствования (для лиц, обязанных проходить такое освидетельствование в соответствии с настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами РК).

Для сравнения, согласно Трудовому кодексу РК от 15 мая 2007 года для заключения трудового договора были необходимы документ воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воинскую службу), а также копия документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства либо временного проживания.

Необходимо отметить, что в новом ТК установлены конкретные виды уголовных правонарушений, справка о наличии или отсутствии сведений о которых требовалась для заключения трудового договора в сфере образования, воспитания, организации отдыха и оздоровления, физической культуры и спорта, медицинского обеспечения, оказания социальных услуг, культуры и искусства с участием несовершеннолетних. А именно: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, против здоровья населения и нравственности, половой неприкосновенности, за экстремистские или террористические преступления, торговлю людьми.

Согласно Кодексу нет ограничений для установления испытательного срока для определенных категорий лиц. Определяться он может для любых категорий работников. В то время как в прежнем Трудовом кодексе при приеме на работу испытательный срок не устанавливался для лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение соответствующей должности; лиц, не достигших возраста 18 лет, а также лиц, освоивших образовательные учебные программы в организациях технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, впервые поступающих на работу по полученной специальности, но не позднее одного года со дня их окончания; инвалидов. Важным моментом является появление дополнительных оснований для расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Такие основания предусмотрены ст. 52 ТК РК:

- снижение объема производства, выполняемых работ и оказываемых услуг, повлекшее ухудшение экономического состояния работодателя;

- повторное непрохождение проверки знаний по вопросам безопасности и охраны труда или промышленной безопасности работником, ответственным за обеспечение безопасности и охраны труда организации, осуществляющей производственную деятельность;

- прекращение полномочий руководителя исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа юридического лица, а также в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» работников службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря по решению собственника имущества юридического лица либо уполномоченного собственником лица (органа) или уполномоченного органа юридического лица;

- достижение работником пенсионного возраста, установленного Законом РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», с правом ежегодного продления срока трудового договора по взаимному согласию сторон;

- отсутствие работника на работе более одного месяца по неизвестным работодателю причинам.

Новый ТК ст. ст. 109, 110 устанавливает минимальные размеры ставки работника в праздничные и выходные дни, а также в ночное время. Теперь эти ставки не могут быть ниже полуторного размера исходя из дневной (часовой) ставки работника.

Ст. 159 изменила подведомственность по разрешению индивидуальных трудовых споров. Согласно норме указанной статьи: индивидуальные трудовые споры рассматриваются согласительными комиссиями, а по неурегулированным вопросам либо неисполнению решения согласительной комиссии судами, за исключением субъектов малого предпринимательства и руководителей исполнительного органа юридического лица. В то время как в прежнем ТК предусматривалась возможность выборочного обращения за разрешением индивидуального трудового спора в суд либо согласительную комиссию.

Важным нововведением стало введение положения касательно договора о неконкуренции между работодателем и работником. А именно, согласно ст. 29 Трудового кодекса по соглашению сторон между работодателем и работником может заключаться договор о неконкуренции, которым предусматривается обязательство работника не осуществлять действий, способных нанести ущерб работодателю. В договоре о неконкуренции устанавливаются ограничения и условия их принятия, а также может устанавливаться компенсация на период действия этого условия, за исключением случаев, когда условие о неконкуренции предусмотрено законодательством.