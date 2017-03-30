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В Минобороны рассказали, есть ли в казахстанской армии дедовщина

30 марта 2017, 14:14

С начала года в Вооруженных силах РК зарегистрировано 86 преступлений.

На пресс-конференции в СЦК начальник главного управления военной полиции ВС РК Тлеухан Баскожаев сообщил, что с начала текущего года в Вооруженных силах РК зарегистрировано 86 преступлений, в том числе 2 факта дедовщины, передает МИА «Казинформ».

Отвечая на вопросы журналистов Тлеухан Баскожаев также отметил, что в 2016 году было зарегистрировано 268 преступлений, из них 11 фактов дедовщины.

Напомним, в Казахстане проходит весенний призыв на срочную воинскую службу. В Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования Республики Казахстан планируется призвать свыше 16 тысяч граждан 1990-1999 годов рождения.

«Можно сказать, что у нас на сегодня коло 70% военных работает по контракту. Во-вторых, в технических отделениях, а также в воздушных и морских вооруженных силах 99% состава представляют контрактники. Для выполнения задач, поставленных главой государства и пополнения мобилизационного запаса нам необходимо продолжать призыв на срочную воинскую службу», - подчеркнул Тлеухан Баскожаев.

Фото: mod.gov.kz

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