Алматинский Арбат готовится к большому обновлению

Алматинский Арбат летом текущего года будет полностью реконструирован, передает корреспондент Zakon.kz





"Проект делается по заказу акимата города Алматы. К этому проекту был привлечен датский архитектор Ян Гейл, который дал общие рекомендации по улицам города. Его рекомендации это - как сделать город дружественным для пешеходов и велосипедистов. Сейчас наш город ориентирован больше на автотранспорт. Как вы знаете, у нас широкие автодороги, и пешеходы жмутся по краям. У нас неорганизованные тротуары, много препятствий для движения пешеходов и велосипедистов. Мы хотим, чтобы в городе было меньше машин и больше пешеходов. В Алматы достаточно приятный климат для прогулок, и если будут созданы условия в рамках этих реконструкций, то тогда у нас появится больше людей, которые будут гулять а не передвигаясь на транспорте", - говорит ландшафтный архитектор и автор проекта реконструкции улицы Жибекжолы Роман Шнайдерман.









По его словам, в рамках реконструкции на Арбате будет значительно увеличена площадь озеленения, будут высажены взрослые деревья, большие клумбы с местами отдыха, фонтаны.









"Арбат – это визитная карточка нашего города, сюда мы ведем наших друзей и гостей. Улица Жибекжолы, по нашему мнению, должна иметь философию. Жибекжолы – это Шелковый путь. Мы попытались предать улице национальный колорит, предать образ Шелкового пути", - подчеркнул он.









В свою очередь замруководителя управления архитектуры города Алматы Алмасхан Ахметжанов отметил, что сносить на Арбате ничего не будут, "надеемся на сотрудничество с бизнесменами, предприниматели сами будут работать над фасадами". По его словам, предварительная стоимость реконструкции – около трёх миллиардов тенге.







