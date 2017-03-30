В Актобе Премьер-министр РК посетил домостроительный комбинат по крупнопанельной технологии

По технологии крупнопанельного строительства на домостроительном комбинате планируется выпускать плиты перекрытия, стеновые панели, подполья, лестничные марши и т.д.

ДСК ТОО «Уй Курылыс Комбинаты» введен в эксплуатацию в конце 2016 года. На предприятии Бакытжан Сагинтаев заслушал доклад о строительстве домостроительного комбината в г. Актобе и ознакомился с технологическим процессом производства панелей и конструкций для домостроения, передает собственный корреспондент zakon.kz по Актюбинской области.









Стоимость инвестиционного проекта составляет 2,6 млрд. тенге. Мощность нового производства - 50 тыс. кв метров жилья в год. В производстве используется передовая инновационная технология компании WECKENMANN, аналогов которому нет в Актобе и Казахстане.





По технологии крупнопанельного строительства на домостроительном комбинате планируется выпускать плиты перекрытия, стеновые панели, подполья, лестничные марши и т.д.









В текущем году в рамках реализации пилотного проекта по программе «Нұрлы жер» начато строительство малоэтажных кредитных жилых домов в ж/массиве «Нур Актобе» по технологии ДСК. При строительстве жилых домов будут использованы 80% местных строительных материалов – это кирпич, щебень, ЖБИ изделия, товарный бетон, окна, двери и.т.д.









Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев отметил, что стройиндустрия региона имеет достаточно высокий потенциал. Основные материалы и изделия, необходимые для жилищного строительства, в т.ч. и ИЖС производятся предприятиями области. Многие местные строительные компании имеют богатый опыт жилищного строительства, а ряд из них имеют собственные производства стройматериалов и изделий.









В настоящее время здесь действуют 6 заводов по выпуску силикатного и керамического кирпича: ТОО "Кирпичный завод", ТОО "Ситал-2" , ТОО "Хромтауский кирпичный завод", АО "Коктас-Актобе", ТОО "Силикат-А", ТОО "Лотос Актобе". Плиты перекрытия, перемычки, прогоны, керамзит выпускает ТОО «СтройДеталь» и ТОО «Стройбетон», песок и щебень - Актюбинский комбинат нерудных материалов, минплита - ТОО «Базальт-А».







