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Новый Конгресс холл в Астане: как он будет выглядеть

30 марта 2017, 16:54

Сдача объекта планируется в июне 2017 года.

Эскизы нового Конгресс-холла в Астане опубликовали в группе Aрхитектурa Астаны /Architecture of Astana в ВКонтакте, передает Zakon.kz

Строительство нового Конгресс-холла ведется в зоне международной выставки EXPO-2017. Сдача объекта планируется в июне 2017 года.

Старый Конгресс-Холл, который был самым большим залом в Астане, в 2010 году был передан Государственной Академической филармонии Астаны.






Фото: Артем Павельев

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