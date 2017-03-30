Новый Конгресс холл в Астане: как он будет выглядеть
30 марта 2017, 16:54
Сдача объекта планируется в июне 2017 года.
Эскизы нового Конгресс-холла в Астане опубликовали в группе Aрхитектурa Астаны /Architecture of Astana в ВКонтакте, передает Zakon.kz
Фото: Артем Павельев
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