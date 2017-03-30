Определены победители VII Чемпионата РК по панкратиону, грэпплингу, грэпплинг-ги
30 марта 2017, 17:56
В соревнованиях приняли участие 840 юных спортсменов из Астаны, Алматы и 14 областей страны.
26-28 марта в Караганде в спорткомплексе «Жастар» прошел VII Чемпионат Республики Казахстан по панкратиону, грепплингу и грепплинги-ги стандарта UWW.
В соревнованиях приняли участие 840 юных спортсменов из Астаны, Алматы и 14 областей страны. Поединки проходили среди борцов 5 возрастных категорий: дети (10-11 лет, 12-13 лет); юниоры (14-15 лет), кадеты (16-17 лет), молодежь (18-19 лет).
«Чемпионат прошел на «ура». Количество участников и их подготовка – тому доказательство. Никто не ожидал такого масштаба: первый день Чемпионата затянулся до полвторого ночи.14-19-летние спортсмены бились не только за звание, но и за вхождение в сборную Казахстана, которая готовится к Чемпионату Азии и мира. Для них это был отборочные соревнования. Среди участников можно отметить спортсменов из Мангистауской области. Они показали хороший результат. В командном зачете они заняли первое место», - сказал заслуженный тренер РК, президент Национальной Федерации смешанных единоборств, панкратиона и грэпплинга РК Сагиндык Мекеев.
Он отметил, что ежегодно количество участников растет. В этой связи в этом году соревнования по панкратиону и грэпплингу будут разделены: Кубок Казахстана по панкратиону пройдет в сентябре в Таразе, по грэпплингу – в ноябре в Шымкенте.
Организаторы Чемпионата Казахстана - Министерство культуры и спорта РК, Управление физической культуры и спорта Карагандинской области, Национальная Федерация смешанных единоборств, панкратиона и грэпплинга.
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