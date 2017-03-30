Порнозвёзды назвали самые удобные машины для секса

Актёры и режиссёры фильмов для взрослых назвали самые удобные автомобили для того, чтобы делать "это". Опрашивало их информагентство Nation News, пишет Лайф.

Так, российская порноактриса и по совместительству певица и модель Катя Самбука для автоинтима предпочла машины с открытым верхом — иначе "девушкам приходится биться головой о потолок". На худой конец Катю устроит и "мерседес".

— Думаю, последние модели "мерседеса" подходят для интима. Там отодвигаются сиденья. Они очень удобные, там приятно этим заниматься. А, например, "ниссан" — очень неудобные. Отечественные автомобили я не рассматриваю, — рассказала девушка.

А вот обладательница премии "Оскар" за съёмки во "взрослом кино" Алина Ерменко (Hennessy) насчёт отечественных машин не возражает, хотя предпочитает, конечно, автомобили "побогаче и пороскошнее".

— Lamborghini и Ferrari, — безапелляционно заявила она. — Какие-то марки подешевле вспомнить не могу, но было бы здорово снятьcя в КамАЗе.

Мужчины же в этом сложном выборе делают ставку прежде всего на размер машины.

— На мой взгляд, удобнее всего заниматься "этим" в больших джипах, — уверен отечественный порнорежиссёр Боб Джек (Сергей Михайлов). — Таких, как Land Rover, Infiniti. Но лучше всего, конечно, в минивэнах. По работе могу вспомнить, что мы как-то снимали в обычном ПАЗе.

Размер машины важен и для другого режиссёра эротического кино — Сергея Прянишникова. Только он уделяет внимание не габаритам, а длине моделей.

— Это лимузин. Мы периодически снимали в лимузинах. Я по своему опыту могу сказать, что самая лучшая машина — это Lincoln Town Car. У него не отдельные сиденья были, а большие диваны. Они были спереди и сзади, и он был очень удобен. Ещё бы я выделил Lincoln Navigator. Это большая машина, красивая. Там много места спереди и сзади. Ещё, наверное, Maybach. Отечественные автомобили для этого не очень пригодны, — рассказал он.