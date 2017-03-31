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В РК минимальная цена на сигареты установлена в 300 тенге

31 марта 2017, 11:44

Ранее минимальная стоимость на сигареты составляла 270 тенге.

Правительство Казахстана своим постановлением от 24 марта 2017 года установило минимальную цену на 20 сигарет с фильтром, без фильтра и папирос - в 300 тенге, сообщает Zakon.kz.

«Установить минимальные розничные цены на 20 (двадцать) сигарет с фильтром, без фильтра и папирос в размере трехсот тенге», - говорится в документе.

Напомним, ранее минимальная стоимость на такие сигареты составляла 270 тенге.


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