В РК минимальная цена на сигареты установлена в 300 тенге
31 марта 2017, 11:44
Ранее минимальная стоимость на сигареты составляла 270 тенге.
Правительство Казахстана своим постановлением от 24 марта 2017 года установило минимальную цену на 20 сигарет с фильтром, без фильтра и папирос - в 300 тенге, сообщает Zakon.kz.
«Установить минимальные розничные цены на 20 (двадцать) сигарет с фильтром, без фильтра и папирос в размере трехсот тенге», - говорится в документе.
Напомним, ранее минимальная стоимость на такие сигареты составляла 270 тенге.
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