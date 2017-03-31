К титулу с Тите. Как Бразилия снова стала топовой футбольной командой

После поражения в полуфинале домашнего ЧМ-2014 от немцев со счётом 1:7 в Бразилии были уверены, что их сборная достигла дна. Однако снизу постучали. Через два года на Кубке Америки команда под руководством Дунги умудрилась не выйти из группы с Перу, Эквадором и Гаити. На фоне такого позора самые горячие головы предсказывали, что «селесао» вообще пролетят мимо чемпионата мира 2018 года, но в итоге именно Бразилия первой обеспечила себе путёвку в Россию. Что же произошло за девять месяцев с самой удивительной сборной Южной Америки?





Тренер «народной команды»





Главная причина преображения «кудесников мяча» – смена главного тренера. Победитель ЧМ-1994 Дунга был превосходным центральным полузащитником, настоящим бойцом, любимцем публики, но как тренер он полностью дискредитировал себя. Его назначение вместо Луиса Фелипе Сколари, проигравшего домашний ЧМ-2014, изначально вызывало вопросы и подвергалось критике. Ведь Дунга уже возглавлял национальную команду на чемпионате мира в ЮАР за четыре года до этого и добрался с ней лишь до четвертьфинала, где уступил Нидерландам. Кроме того, имя тренера всплывало в связи с коррупционным скандалом во время ЧМ-2014, что, понятное дело, тоже не добавляло ему сторонников. Но у Дунги была сильная поддержка в руководстве федерации, поэтому и состоялось его возвращение в сборную Бразилии.





В то же время многие болельщики и специалисты были уверены, что «селесао» должен возглавить Тите. Этот специалист не имел серьёзной карьеры футболиста, уже в 27 лет повесил бутсы на гвоздь из-за травм коленей, но стал очень грамотным тренером. В разные годы он выигрывал Кубок Бразилии с «Гремио», Южноамериканский Кубок с «Интернасьоналом» и чемпионат страны с «Коринтианс». Именно во главе «народной команды» Тите пришёл к самым крупным успехам на клубном уровне. Помимо двух чемпионских титулов (2011 и 2015 годы) «Коринтианс» выиграл с Тите Кубок Либертадорес и клубный чемпионат мира в 2012-м. В финале клубного ЧМ «Коринтианс» победил лондонский «Челси» – 1:0. Это единственный случай за последнюю десятилетку, когда звание лучшей команды мира завоевали не европейцы!





55-летний Тите пусть далеко не сразу, но дождался заслуженного контракта со сборной Бразилии. С его приглашения и начались изменения, благодаря которым пятикратные чемпионы мира и ворвались в число реальных претендентов на победу в ЧМ-2018. Дунга оставил своему преемнику команду не только в разобранном состоянии, а ещё и с туманными перспективами в отборочном цикле. При прежнем тренере «селесао» одержали лишь две победы и набрали девять очков в шести турах. Тем поразительнее, какой прогресс у бразильцев с Тите: восемь побед в восьми матчах и разница мячей 25-2!





Дунгу критиковали за формирование состава сборной под влиянием агентов. Сложно судить со стороны, насколько независим его сменщик, но нельзя сказать, что сборная Бразилии сильно поменялась в кадровом смысле. С большинством игроков прежний тренер работал на старте квалификации ЧМ-2018 либо на Кубке Америки. Тите не вызывает защитника «Челси» Давида Луиса, отказывается от услуг уехавших в Китай Халка и Оскара, выпали из обоймы форвард-ветеран Рикарду Оливейра, а также игравшие у Дунги полузащитники Элиас и Луис Густаво. Менее значимыми в системе игры «селесао» стали Виллиан и Дуглас Коста. С другой стороны, Тите больше предшественника доверяет защитнику «Реала» Марсело, вернул (пока что просто в обойму) Тьяго Силву из «ПСЖ», приглашает нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино. У нового тренера закрепился в сборной Бразилии и получил важную роль молодой форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус.





Зенитовской заменой Халка стал прекрасно знакомый нынешнему тренеру полузащитник Виктор Жулиано, который принял участие в трёх матчах отборочного цикла и записал на свой счёт голевую передачу. Наконец, особо стоит выделить игру Паулиньо. Тите работал с ним ещё в «Коринтиансе», когда клуб из Сан-Пауло выиграл клубный чемпионат мира. В 2015 году полузащитник уехал из «Тоттенхэма» в китайский «Гуанчжоу Эвергранд», и Дунга благополучно забыл о нём. Зато Тите возвратил Паулиньо в национальную команду и отвёл ему важную роль, а игрок отблагодарил наставника четырьмя голами и двумя голевыми передачами в семи матчах.





Сборная, которая работает на Неймара





«Что изменил Тите? Он изменил почти всё», – искренне отмечали счастливые игроки сборной Бразилии после домашней победы над Парагваем, которая обеспечила «селесао» путёвку на ЧМ-2018. Действительно, эта команда напоминает команду Дунги разве что формой да некоторыми именами. По словам Коутиньо, тренер делает особый акцент на том, чтобы игроки атаки активно меняли позиции и максимально быстро двигали мяч, создавая свободное пространство. Фелипе привёл в пример последний, третий, гол в ворота парагвайцев. Ренато Аугусто, Паулиньо и Марсело разыграли потрясающе красивую комбинацию, и защитник забил в результате тонкой передачи партнёра пяткой.





В Бразилии отмечают, что теперь у «селесао», в отличие от времён Дунги, появилась своя философия, собственная игровая модель. Тите сделал ставку на тактическую схему 4-1-4-1, которая давала результат в «Коринтианс» и позволяет лучшего всего реализовывать сильнейшие качества футболистов – высочайшую технику, любовь к контролю мяча. Игра стала более бразильской, если так можно выразиться. При этом Тите практичен. Он очень грамотно организует оборонительные действия команды, почти не пропускающей при новом наставнике. Пара центральных защитников Миранда – Маркиньос получает самые высокие оценки. Наконец, сильной стороной Тите называют умение слушать чужое мнение и готовность к диалогу. Он легко нашёл общий язык с игроками и ладит с прессой, чего не было у Дунги.





Естественно, один из ключевых факторов успеха – контакт с главной звездой сборной Бразилии Неймаром. С самого начала работы Тите его взаимоотношения с форвардом кажутся идеальными. По мнению легендарного нападающего Роналдо, тренер сумел добиться самого важного: создал команду, которая работает на Неймара. Теперь бразильские болельщики уже не кричат игроку «Барселоны» с издёвкой «Марта!», сравнивая его с лидером женской сборной. Сам Неймар первым делом поблагодарил тренера за выход на ЧМ-2018: «Тите — гениальный тренер. Он заслуживает поддержки нашей торсиды, футболистов и всего персонала сборной. Благодаря ему игроки уверены в своих силах».





Крупная победа над сборной Аргентины со счётом 3:0 стала украшением серии «селесао» под руководством Тите. Символично, что принципиального соперника разгромили на том самом стадионе «Минейрао» в Белу-Оризонти, где двумя с лишним годами ранее сборная Бразилии была разорвана немцами. В игре с принципиальным соперником большим молодцом показал себя Коутиньо, забив классный первый гол, обеспечивший свободное пространство на чужой половине поля. В результате бразильцы вылетали в контратаки и наказывали соперника за ошибки и вполне могли выиграть и с более унизительным для аргентинцев счётом.





Сложно загадывать, каким окажется состав сборной Бразилии на ЧМ-2018. Если бы турнир проходил сегодня и все игроки «селесао» были здоровы, то, наверное, основа выглядела бы следующим образом: Бекер, Дани Алвес, Маркиньос, Миранда, Марсело, Касемиро, Коутиньо, Ренато Аугусто, Паулиньо, Неймар, Габриэл Жезус. Но в любом случае Тите привезёт в России команду, которая способна на великие дела. Бразилия снова верит в свою сборную.



