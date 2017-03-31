Подмыв железнодорожных путей в Павлодарской области не остановил движения поездов
31 марта 2017, 13:43
В настоящее время на месте подмыва завершаются работы по укреплению железнодорожного полотна.
В Павлодарской области паводок подмыл пути на перегоне Дегелен – Май. Движение на поврежденном участке было своевременно остановлено. Благодаря бдительности и грамотным действиям железнодорожников удалось избежать угрозы для безопасности движения и жизни пассажиров, сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».
В настоящее время на месте подмыва завершаются работы по укреплению железнодорожного полотна. В ликвидации последствий паводка задействованы противоразмывные поезда со станций Павлодар, Семей, более 140 работников. Выгружено свыше 100 железнодорожных платформ и хопперов со шпалами, бутовым камнем, рельсовыми пакетами. На место размыва доставлено более 2000 мешков с песком, железнодорожные трубы.
Восстановительные работы находятся под постоянным контролем оперативного штаба по ликвидации последствий паводков.
Работниками Павлодарского и Семейского отделений дорог предпринимаются оперативные меры для восстановления движения в максимально короткие сроки.
Напомним, в целях безопасности маршрут пассажирских поездов был изменен. Пропуск пассажирских поездов по направлению Семей, Защита осуществляется через территорию РФ. 31 марта т.г. в 11 часов 03 мин. планово открыто движение.
Отметим, что ранее в соцсетях появилось видео подмыва по пути следования "Павлодар-Семей". Как пишут комментаторы, это в районе ст.Майский.
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