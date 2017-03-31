Бывшие казахстанцы не могут забрать свои пенсионные накопления

Им придется снова получить вид на жительство в Казахстане, пройти процедуру выезда на ПМЖ.

Десятки бывших казахстанцев, решивших переехать на ПМЖ, не могут забрать свои пенсионные накопления. Деньги им не отдают из-за неправильно оформленных документов , передает , передает 31 канал





Многие покидающие страну сначала пытаются получить гражданство другого государства, и только потом отказываются от казахстанского. Но, как выяснилось, такая процедура противоречит закону.





Бывший казахстанец Дмитрий Бандурка вместе с семьей в конце прошлого года получили гражданство России. С новыми паспортами появились новые проблемы. В пенсионном фонде отказались выдавать накопления. Это почти миллион тенге. Причина в миграционном статусе. Супруги считаются утратившими гражданство Казахстана.





"Этот статус не позволяет забрать пенсионные накопления. Статус должен стоять "выезд на ПМЖ". В ДВД сказали, что есть такая проблема, что я не один, люди приходят, жалуются, и вроде бы как неправильно оформлен выезд", - рассказал Дмитрий.





Об актуальности этой проблемы говорят комментарии к интернет-конференции с председателем Комитета миграционной полиции. Практически каждый второй вопрос - от людей, оказавшихся в такой же ситуации, как и семья Бандурка. Они сначала получили гражданство другой страны, и только потом решили оформлять отказ от гражданства Казахстана. Как выяснилось, закон такого не позволяет.





По словам председателя Комитета миграционной службы МВД РК Мурата Кабденова, согласно действующего законодательства, оформление выезда на ПМЖ за границу оформляется на основании документа, удостоверяющего личность гражданина Республики Казахстан либо вида на жительство иностранца. Одним из оснований определения данного порядка является необходимость установления у выезжающего лица не исполненных обязательств в Республике Казахстан (алименты, кредиты, исполнение судебных решений и т.д.). В этой связи для получения пенсионных накоплений необходимо оформить выезд на ПМЖ в установленном порядке.





Миграционщики говорят, теперь, чтобы забрать пенсионные накопления, бывшим гражданам нужно снова получить вид на жительство в Казахстане, пройти процедуру выезда на ПМЖ и только потом обратиться в пенсионный фонд.





По информации заместителя директора департамента выплат и переводов АО "ЕНПФ" Гульмиры Кимолаевой, если в информационной базе госоргана поступает информация о том, что у обратившегося лица имеются действительные документы, фонд будет отказывать в выплате, потому что это не будет подтверждать его выезд.





"Если же мы получаем сведения, что данные документы у него уничтожены и причиной является выезд за пределы РК, то мы, в этом случае, конечно, будем выплачивать", - сказала она.





Если база данных подтвердит факт выезда на постоянное место жительства, то накопления в пенсионном фонде перечислят в течение 10 рабочих дней. Для этого иностранец или лицо без гражданства должно предоставить: заявление, заграничный паспорт и копию, а также сведения о банковском счете.







