В США "Ангела смерти" забили до смерти в тюремной камере

Дональд Харви работал санитаром в больницах, большинству своих жертв он подмешивал яд в больничную еду, некоторые задохнулись из-за того, что преступник отключил им аппараты искусственного дыхания.

Американского серийного убийцу Дональда Харви по прозвищу "Ангел смерти" забили до смерти в тюремной камере, где он отбывал пожизненное заключение за убийство около 50 человек, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс,





Дональд Харви работал санитаром в больницах Цинциннати (штат Огайо) и Лондона (штат Кентукки) в 1970-1980-х годах. Большинству своих жертв Харви подмешивал яд в больничную еду. Некоторые из пациентов задохнулись из-за того, что преступник отключил им аппараты искусственного дыхания.

Преступления выявили, когда во время вскрытия одной из жертв патологоанатом почувствовал запах отравляющего вещества. В 1987 году Харви признался в убийстве 37 человек. Позже он заявил, что несет ответственность за гибель еще 18 человек в больнице Цинциннати.





Харви приговорили к нескольким пожизненным заключениям, он отбывал наказание в тюрьме города Толидо в Огайо. Во вторник вечером его нашли избитым в камере, сообщил агентству представитель властей. Согласно тюремному отчету, 64-летнего Харви избили, когда к нему вошел неизвестный человек. Спустя два дня Харви скончался от полученных травм.

В суде Харви говорил, что многие из убитых пациентов были неизлечимо больны и он якобы пытался покончить с их страданиями. Однако бывший прокурор округа Гамильтон Артур Ней-младший, который вел дело в Цинциннати, заявил, что тот не был милосердным убийцей. "Он убивал потому, что ему это нравилось", — заявил представитель обвинения.



