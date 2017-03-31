Китай закроет буддийский детский приют с "незаконно" рожденными подопечными
31 марта 2017, 17:27
Китай был вынужден законодательно ограничить размер семьи в 1970-х годах, когда стало понятно, что огромное количество людей перегружает земельные, водные и энергетические ресурсы страны.
Стремясь перевести буддийских монахов в "патриотическую" систему госуправления по делам религий, власти Китая закрывают буддийский приют, в который принимались дети, рожденные вопреки государственной политике контроля рождаемости, связанной с принудительными абортами, сообщает портал "Сохраним Тибет", передает РИА Новости.
Китай был вынужден законодательно ограничить размер семьи в 1970-х годах, когда стало понятно, что огромное количество людей перегружает земельные, водные и энергетические ресурсы страны. До 2015 года в Китае действовала демографическая политика "Одна семья — один ребенок". По сообщениям правозащитников, к нарушителям иногда применялись принудительные аборты и стерилизация.
Работники госкомитета по делам здравоохранения и планового деторождения выискивают детей, рожденных за пределами квоты, и подвергают родителей огромным штрафам. Если "кормушку" не удается пополнить, могут снести дом или вывезти женщину на операцию по прерыванию беременности. С 2016-го семьям, испытывающим нехватку рабочих рук, позволяется завести второго ребенка, но и для этого требуется разрешение комиссии.
Вошедшая в норму государственная практика противоречит буддийской точке зрения на аборт как на негативное деяние. Поэтому буддийский монах Даолу с 2012 года убедил примерно 130 женщин не делать аборт, а вместо этого отдавать малышей в приют. С тех пор многие родители все же забрали своих детей, но на попечении настоятеля храма Ваньшань остается 21 ребенок, из них двадцати меньше четырех лет.
По словам монаха, в основном это дети, рожденные матерями-одиночками в возрасте от 16 до 46 лет, не имевшими поддержки родителей. Даолу превратил собственный дом в убежище для этих женщин, где о них заботятся наемные санитарки и волонтеры. Он также взял на себя оплату больничных счетов. Его инициативу поддержали другие последователи буддизма, учредившие благотворительную организацию. Некоторые взяли детей в свои дома.
"Некоторые монахи спрашивали меня, зачем я это делаю. Честно говоря, помимо спасения жизни детей, я также хочу, чтобы они стали монахами, как я, и продолжили мое дело. Но я не буду их заставлять, ведь они еще не доросли до того, чтобы самостоятельно принимать решения", — приводит слова Даолу издание.
Однако теперь приют закрывают, а детей хотят перевести в государственный детский дом. Внутри страны многие оказались против таких мер. Некоторые бездетные китайские семьи выразили желание усыновить этих сирот, так как в материковой части страны по-прежнему процветает криминальная торговля "незаконными" детьми из государственных приютов.
Сам Даолу считает, что его приют закрывают в отместку за то, что ранее он отстоял и не дал снести храм с 1500-летней историей, настоятелем которого является.
Фото © AP Photo/ Gemunu Amarasinghe
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