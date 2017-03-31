Культурно-спортивные мероприятия ЭКСПО обойдутся бюджету в 9 млрд тенге

Но 90% этих денег будут израсходованы на организацию мероприятий с участием казахстанских коллективов.

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы на брифинге в ведомстве рассказал, во сколько обойдется организация культурных и массовых мероприятий Казахстану на период ЭКСПО , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«В данное время все расходы на культурно-спортивные мероприятия составляют 9 миллиардов тенге», - сказал он. Между тем, министр детализировал, что 90% от этих денег будут предназначены для казахстанских коллективов.





«Из этих средств 90 процентов будут направлены на организацию мероприятий наших казахстанских коллективов. То есть это такие как оркестр им. Курмангазы, наш театр им. Лермонтова, все дни культуры областей - все расходы министерства мы берем на себя. Определенная часть, конечно, уходит на пополнение репертуара. Сами понимаете, что в рамках ЭКСПО мы должны все показать в лучшем виде, лучшие декорации. Не просто спектакль, а чтобы было технически, 3D и так далее», - указал глава ведомства.





По его словам, остальные 10% средств направлены на такие мероприятия, как приезд Пласидо Доминго, приезд которого оплачивается в основном за счет спонсорских средств, а также внутренние расходы.





«Есть компании, одна из них берет 70% расходов на себя и привозит Пласидо Доминго. Он будет участвовать в наших спектаклях Астана Опера. Точно также и все другие мероприятия. Это наша огромная работа», - подытожил А. Мухамедиулы.





Автор: Ксения Давыдова, Астана