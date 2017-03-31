В Усть-Каменогорске пьяный водитель вместо документов отдал полицейскому листок с матами

В Усть-Каменогорске пьяный водитель оказал сопротивление полицейским, выражался в их адрес нецензурной бранью , передает , передает Zakon.kz





Как было установлено, около часа ночи сотрудники дорожной полиции при патрулировании на пр.Абая обратили внимание на медленно движущийся Daewoo Matiz. Предположив, что водитель может быть пьян, полицейские решили остановить этот автомобиль. Однако водитель не выполнил законные требования и продолжил движение. Остановился он только на другой улице.





Подошедший к автомобилю сотрудник полиции попросил водителя предъявить документы. Однако тот стал выражаться нецензурной бранью, и через окно передал стражу порядка лист бумаги, на котором было написано нецензурное выражение. После этого водитель Daewoo снова поехал на невысокой скорости. Машину блокировали полицейским авто. У водителя потребовали выйти. Но тот лишь продолжал материться в адрес сотрудников. Тогда один из полицейских просунул в открытое окно машины руку, чтобы изнутри открыть дверь. А водитель в это время стал закрывать окно. Придавив руку полицейскому, он вновь тронулся. Заблокированному сотруднику полиции удалось разбить окно и открыть дверь.





Пьяного водителя стали вытаскивать из Daewoo, но тот активно сопротивлялся, пинать в грудь полицейских. В конечном итоге буйного нарушителя скрутили и доставили в УВД Усть-Каменогорска. Экспертиза показала, что он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.





В ходе судебного заседания подсудимый свою вину признал.



