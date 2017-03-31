В Кокшетау спасли 700-граммового младенца с пороком сердца

Для проведения сложной операции в областной центр были приглашены столичные врачи.

Жизненно важную операцию на сердце новорожденной провели в роддоме Кокшетау месяц назад. Сегодня малышка весит около 1300 килограммов.





Как рассказали в Акмолинском областном перинатальном центре, ребенок родился 30 января этого года недоношенным, весом 700 грамм. Врачи обнаружили у новорожденной открытый артериальный проток на сердце.





"Открытый артериальный проток обеспечивает эмбриональное кровообращение плода. После рождения он закрывается сам в течение двух суток. Но это не касается недоношенных, поэтому малышке нужна была операция по клипированию открытого артериального протока", — пояснила главный внештатный неонатолог Акмолинской области Наталья Чжен.





В Акмолинском областном перинатальном центре такая операция проводилась впервые, поэтому в Кокшетау были приглашены доктора столичного кардиохирургического центра — кардиохирург Бахытжан Нуркеев и анестезиолог Асель Кабаканова.





Прооперировали младенца 25 февраля, но журналистам о ней объявили только сейчас, когда доктора точно уверены: девочка спасена.





Наталья Чжен заверила, что операция прошла успешно, малышку продолжают лечить.





При этом в управлении здравоохранения подчеркивают, что младенческая смертность в регионе снижается.







