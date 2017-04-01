В Алматы реконструируют пешеходную зону Арбат

В Алматы реконструируют любимый горожанами Арбат. Работы запланированы грандиозные - здесь установят новое уличное покрытие, построят фонтаны, зоны отдыха и специальные стеклянные павильоны для художников, сообщает телеканал «Алматы».

К реконструкции Арбата планируют приступить уже в этом сезоне. Рекомендации по обновлению улицы Жибек жолы дал известный датский архитектор Ян Гейл. Основная суть - сделать эту зону для променада максимально удобной для пешеходов и велосипедистов. Для этого сначала демонтируют бордюры. К слову, покрытие на Арбате также полностью заменят.

«Здесь посредине будет проходить такая гранитная полоса белая, с бронзовыми таблетками, где будут обозначены основные вехи Шелкового пути. То есть можно будет познакомиться с историей Шелкового пути, что это такое и какое значение оно имело для города. Есть идеи сделать здесь бронзовые скульптуры, такой караван, который бы символизировал шелковый путь», - сказал автор проекта Роман Шнайдерман.

К слову, отделочные материалы при реконструкции планируют использовать исключительно натуральные.

«Наша основная задача, это сделать практичный город, то есть сделать более высококачественный, более практичный материал, который будет сохранять свои свойства на протяжении не меньше 25-ти лет», - отметил заместитель руководителя Управления архитектуры г. Алматы Алмасхан Ахмеджанов.

Арбат после реконструкции должен стать одним из культовых мест, которое передает настоящую теплую алматинскую атмосферу. Авторы проекта подчёркивают, что особое внимание будет уделено не только истории, но и культуре.

А вот на этом месте, согласно проекту реконструкции, между ЦУМом и жилым домом расположится сцена амфитеатра, где будут выступать уличные артисты и музыканты, а вот эти ступени после реконструкции будут деревянными, то есть здесь с удобством будут располагаться зрители.

Посажены будут здесь и новые деревья. Построят сразу несколько небольших фонтанов, детские площадки, и зоны отдыха под навесами. Установят новое освещение, претерпят изменения конечно же и торговые павильоны. Сносить их не будут, а лишь проведут модернизацию.

«Мы готовы помогать нашему городу, это ведь не только наша рентабельность, но и рентабельность города и повышение нашей культуры» сказал предприниматель Евгений Блудов.

«Мы уже разговаривали предварительно с собственниками Пассажа, они готовы провести реконструкцию, ту, которая требуется для организации общественной зоны. То есть сделать более прозрачные витрины, первые этажи более открытые, сделать их более-менее привлекательными и обеспечить освещение прилегающей территории», - отметил заместитель руководителя Управления архитектуры г. Алматы Алмасхан Ахмеджанов.

Обновлены будут и фасады жилых домов. Правда, ответственность за это несут местные КСК. Сроков завершения реконструкции Арбата пока не называют. В Алматы также планируется преобразить улицы Гоголя, Кабанбай батыра, Панфилова и площадь «Астана».

Алтыншаш Смагулова, Асет Кундакбаев