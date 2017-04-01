20-летний житель Атырау решил одну из трех задач древности

20-летний Акылбек Копжасаров решил одну из трёх знаменитых задач древности – Задачу о трисекции угла. Этот факт уже подтверждён комитетом Филдсовской премии и Европейским математическим сообществом, пишет " пишет " Ак Жайык ".





Эта задача наряду с задачами о квадратуре круга и удвоении куба на протяжении многих веков считалась классической неразрешимой головоломкой на построение. Задача заключается в том, чтобы с помощью циркуля и линейки разделить заданный угол на три равные части. Невозможность такого построения даже была доказана французским математиком Пьером Лораном Ванцелем в 1837 году.





Акылбек о ней впервые услышал от своего учителя на факультативных занятиях по математике в 15 лет. С тех пор каждый свободный час он проводил за вычислениями.





"На математических сайтах я читал, что многие до сих пор пытаются решить эту задачу и, не скрою, конкуренция здорово подстегивала. На сегодняшний день доказано, что хотя трисекция угла в общем случае невыполнима с помощью циркуля и линейки – существуют кривые, с помощью которых это построение выполнить можно: улитка Паскаля или трисектриса, конхоида Никомеда, конические сечения, спираль Архимеда, а также при построении с помощью плоского оригами. Мне же хотелось придерживаться условий задачи. И тогда я обратился к Теореме Морлея и попробовал решить задачу через окружность Ламуна, но, к сожалению, достиг тупиковой ветви, и тогда мне пришла в голову идея воспользоваться доказательством Гильберта с помощью гиперболы Киперта и правилом третьего круга", - рассказал Акылбек.





Решение древнейшей задачи на сайте Европейского математического общества.





Больше, чем само открытие, в Акылбеке поражает факт его природного математического дара – у него нет ни одной образовательной степени: ни магистерской, ни даже бакалавриата.





"Не хотелось мне, – говорит Акылбек. – Да и некогда было, я был погружён в Задачу".





Чтобы не зависеть финансово от родителей, Акылбек устроился работать в магазин компьютерной техники. И он очень благодарен им, что они не докучали ему наставлениями. Теперь-то они точно могут гордиться своим сыном, чьё имя прочно вписано в анналы истории математики.





Как только Акылбек понял, что нашёл решение задачи, тут же написал письмо в Европейское математическое общество. И спустя 2 месяца получил ответ, что высокая комиссия готова номинировать Акылбека Копжасарова на премию в 2018 году во время очередного Европейского математического конгресса. На его адрес стали приходить восторженные отзывы от математиков всего мира. Акылбек с ужасом ждал, что кто-то обнаружит погрешности в решении, но, к счастью, по сей день никто таких доказательств не предъявил.





Он не скрывает своего желания получить и премию Абеля – это своего рода Нобелевская премия по математике, денежный размер которой составляет более $1 млн. Но лауреата Абелевской премии определяет международный комитет из пяти математиков, которых назначают Международный математический союз и Европейское математическое общество.





Зульфия Байнекеева.



