Семью казахстанцев не впустили в Литву из-за билетов в Германию - МИД РК

Семья Юсуповых с тремя детьми из Казахстана была задержана в аэропорту Вильнюса, а их визы - аннулированы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Министерстве иностранных дел РК информацию об отказе во въезде Адиле Юсуповой с детьми в Литву узнали из новостей в СМИ, которые сообщили о том, что семью продержали в подвале аэропорта 16 часов. Сама она в Посольство Казахстана в Литве, к сожалению, в течение всего периода нахождения в аэропорту не обратилась.

По предварительной устной информации представителя пограничной службы Литвы, Адиля Юсупова с тремя детьми прибыла в Вильнюс 26 марта этого года.

«Консул РК уже связался с начальником пограничного пункта аэропорта города Вильнюса (...) При прохождении паспортного контроля у сотрудников пограничной службы возникли вопросы о цели поездки, так при получении шенгенской визы целью поездки был заявлен «туризм в Литве». Но в ходе досмотра багажа у Юсуповой были обнаружены ее авиабилеты для дальнейшей поездки в Германию», - сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

В результате ей было отказано во въезде в Литву в связи с несоответствием условий прибытия и пребывания в шенгенской зоне, а также установлением нелегальной миграционной угрозы.

«Это предварительная информация. Более подробные сведения с копиями всех документов наших сограждан представители пограничной службы Литвы пообещали предоставить нашим дипломатам на следующей неделе», - добавил он.

В МИД РК также порекомендовали Адиле Юсуповой обратиться в Департамент консульской службы и подробно рассказать о случившемся, чтобы ведомство могло обеспечить защиту её прав и интересов.

Вместе с тем, в Министерстве просят всех казахстанцев в подобных случаях сразу же требовать связаться с консулом Казахстана в стране нахождения. Для этого достаточно запомнить одну фразу на английском «Please get in touch with the consul of the Republic of Kazakhstan», либо на русском «Прошу связаться с консулом Республики Казахстан».

Перед поездкой за границу важно узнать и сохранить контакты посольства Казахстана в стране, в которую вы направляетесь, и ознакомиться с памяткой для выезжающих за рубежом на сайте МИД РК.