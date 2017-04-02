За первоапрельскую шутку с полицейскими жительнице ЗКО грозит тюремный срок

Женщина позвонила в полицию и сообщила, что ее мужа удерживают в заложниках в поезде, передает региональный портал «Мой Город».

Как рассказали в группе по взаимодействию со СМИ областного оперативного штаба, сегодня, 1 апреля, в полицию позвонила женщина, которая сообщила, что ее мужа удерживают в заложниках в поезде. Через некоторое время женщина снова позвонила на номер 102 и призналась, что решила пошутить и сведения о заложнике не соответствует действительности.

«В настоящее время по данному факту проводятся следственные мероприятия», — сообщили в оперативном штабе.

Личность женщины установлена. Шутницей оказалась 30-летняя жительница ЗКО. В отношении нее начато досудебное расследование по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Стоит отметить, что шутнице по данной статье грозит до 6 лет лишения свободы.