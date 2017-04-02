Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Ануар Нурпеисов рифмой ответил на обвинения в национализме

2 апреля 2017, 12:32

Известного актера Ануара Нурпеисова после курултая в Атырау обвинили в национализме.

Казахстанский актер Ануар Нурпеисов снял видеоролик, где стихотворением ответил на обвинения в свой адрес в национализме.

"В связи с последними событиями о вопросе национализма я написал стихотворение, как доказательство того, что открытость миру и принятие его многообразия — есть путь к нашему духовному и интеллектуальному богатству. Нацики, ловите в прошлое мой актуальный манифест. (…) Бюджет ролика: 160 тенге (два жетона на метро)", — написал Нурпеисов на своей странице в Facebook.

В конце марта в ряде казахстанских СМИ была опубликована новость о том, что Ануар Нурпеисов, также известный как автор блогов, в своей речи на курултае в Атырау произнес фразу о национальной идентичности, которая вызвала бурное обсуждение в соцсетях.


Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: страница Ануара Нурпеисова в Facebook.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...