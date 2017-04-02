Ануар Нурпеисов рифмой ответил на обвинения в национализме
2 апреля 2017, 12:32
Известного актера Ануара Нурпеисова после курултая в Атырау обвинили в национализме.
Казахстанский актер Ануар Нурпеисов снял видеоролик, где стихотворением ответил на обвинения в свой адрес в национализме.
"В связи с последними событиями о вопросе национализма я написал стихотворение, как доказательство того, что открытость миру и принятие его многообразия — есть путь к нашему духовному и интеллектуальному богатству. Нацики, ловите в прошлое мой актуальный манифест. (…) Бюджет ролика: 160 тенге (два жетона на метро)", — написал Нурпеисов на своей странице в Facebook.
В конце марта в ряде казахстанских СМИ была опубликована новость о том, что Ануар Нурпеисов, также известный как автор блогов, в своей речи на курултае в Атырау произнес фразу о национальной идентичности, которая вызвала бурное обсуждение в соцсетях.
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: страница Ануара Нурпеисова в Facebook.
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