Ануар Нурпеисов рифмой ответил на обвинения в национализме

Казахстанский актер Ануар Нурпеисов снял видеоролик, где стихотворением ответил на обвинения в свой адрес в национализме.





"В связи с последними событиями о вопросе национализма я написал стихотворение, как доказательство того, что открытость миру и принятие его многообразия — есть путь к нашему духовному и интеллектуальному богатству. Нацики, ловите в прошлое мой актуальный манифест. (…) Бюджет ролика: 160 тенге (два жетона на метро)", — написал Нурпеисов на своей странице в Facebook.





В конце марта в ряде казахстанских СМИ была опубликована новость о том, что Ануар Нурпеисов, также известный как автор блогов, в своей речи на курултае в Атырау произнес фразу о национальной идентичности, которая вызвала бурное обсуждение в соцсетях.











