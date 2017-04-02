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Ресторан в Мадриде отказался обслужить сотню девушек из-за того, что они русские

2 апреля 2017, 17:28

Менеджер заведения объяснил, что русскоговорящие граждане не подходят сети заведений по формату.

В мадридском ресторане группы Sagardi разгорелся скандал на национальной почве. Частный женский клуб "Доброе утро, Мадрид!", в котором состоят 1200 русских девушек, зарезервировал заведение на 1 апреля. Несмотря на то что бронь была подтверждена, за несколько дней до мероприятия в клуб позвонил менеджер ресторана Диего Фуентес и сообщил, что они не могут принять в своём заведении русские семьи.

— Впервые за пять лет жизни в Испании почувствовала себя чернокожим героем эпохи апартеида. Может, мы тут "избаловались в своих европах" и нас в шок вводят странные вещи, но никогда в моей жизни я не чувствовала себя настолько униженной. Заявление в полицию написала. Дело открыли, — поделилась на своей странице в "Фейсбуке" глава сообщества Анастасия Самоторова.

В заявлении, сделанном в комиссариат района Шамбери Мадрида, речь идёт о нарушении Конституции Испании и фундаментального права человека на недискриминирование по национальному и расовому признаку.

Событие привлекло внимание не только русскоговорящих, но и испанцев. На страницах в социальных сетях Sagardi люди высказывают своё возмущение в связи с произошедшим.

В Sagardi Лайфу заявили, что не согласны с высказываниями со стороны их сотрудника и уже готовят сообщение с публичными извинениями.


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