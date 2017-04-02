Эрдоган: Турцию не принимают в Евросоюз из-за религии
Он назвал день референдума 16 апреля днем, когда "будет дан ответ на позицию ЕС".
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал религиозный фактор главной причиной, по которой страну более 50 лет не принимают в Евросоюз, передает РИА Новости.
Отношения между Анкарой и ЕС обострились после того, как власти Германии и Нидерландов запретили выступления турецких министров перед выходцами из Турции накануне референдума по пакету изменений в конституцию страны. Эрдоган заявил о возможности проведения еще одного референдума, на который он предлагает вынести вопрос о целесообразности продолжения переговоров о вступлении страны в Европейский союз.
"Вы знаете, почему Турция не может вступить в ЕС уже 54 года? Причина совершенно понятна: ЕС — это христианский союз", — заявил Эрдоган, выступая на митинге в Анкаре.
Он назвал день референдума 16 апреля днем, когда "будет дан ответ на позицию ЕС". По словам Эрдогана, благодаря изменениям в конституцию, которые предполагают переход на президентскую форму правления, развитие Турции ускорится, чего не желают враги страны. "Экономика Турции в 2016 году выросла на 2,9 %, тогда как целый ряд стран Запада не может преодолеть экономический кризис", — добавил турецкий лидер.
Он вновь обвинил западные страны в поддержке запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
Фото © РИА Новости. Андрей Стенин
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