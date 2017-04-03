Кресло под Цхададзе зашаталось. Итоги 4-го тура премьер-лиги Казахстана

После паузы в чемпионате, связанной с официальными матчами национальных сборных, возобновился главный футбольный турнир Казахстана. Есть первые неожиданности, и есть тренеры, которым, возможно, скоро придется подыскивать новую работу.

Кайрат - Кайсар - 1:1 (1:1)





Центральный стадион Алматы принимал главный матч тура, в котором хозяева, бесспорные фавориты чемпионата, принимали команду-открытие сезона. Гости, до нынешней игры, не потерявшие ни одного балла, намеревались продлить свою серию и в южной столице страны, пишет sovsport.ru





Кайратовцы же планировали использовать этот матч не только для приобретения важных трех очков в свою копилку. Возможный выигрыш над «Кайсаром» имел бы серьезное психологическое влияние на главных конкурентов в борьбе за титул. Победа хозяев стала бы отличной демонстрацией «Астане» и «Ордабасы» своих чемпионских амбиций.





Хозяева стартовали, что называется, с места в карьер, и любимец местной торсиды Жерар Гоу отличился уже на 9-й минуте. Ивуариец сыграл в стенку с Исламханом и африканский легионер, неожиданно, не входя в штрафную, нанес мощный удав по воротам соперника – 1:0. Гости не растерялись и отвечали атакой на атаку. И в одном из эпизодов Курьер, Николич и Байжанов разыграли изящную трехходовку и последний, выверенным ударом, словно в бильярдную лузу, загнал мяч в дальний от вратаря угол – 1:1.





Во втором тайме «Кайрат» активизировался и порой думалось, что кызылординская оборона вот-вот рухнет. Гоу, Исаэль, Иличевич имели отличные шансы для взятия ворот, но гости выстояли. Случилась очередная потеря очков «Кайрата», причем алмаатинцы не знают побед уже в трех турах подряд, и специалисты всерьез заговорили, что тренерское кресло под Кахабером Цхададзе зашаталось.





После игры.





Стойчо Младенов, главный тренер ФК «Кайсар»: «Я думаю, что мы провели хорошую игру, первый тайм для нас был лучше второго. Во втором тайме много чего не получалось и мы играли на контратаках. Знаем, что «Кайрат» сделал всё для своей победы. Наша команда тоже молодцы, были до конца сконцентрированы. Я, думаю, что наша команда показала хороший футбол, но я знаю, что наша команда может сделать еще больше, играть в хороший футбол. 1:1 — закономерный счет».





Кахабер Цхададзе, главный тренер ФК «Кайрат» (Алматы): «В первую очередь, я извиняюсь перед болельщиками за первый тайм, ужасно играли. Вину беру на себя, так плохо играть нельзя. Вы сами видели, у нас почти ничего не получалось. Наша команда очень сильно укомплектована, нам нужно просто сыграть в свою игру. И, конечно, за результат отвечает главный тренер. Футболисты нервничают, что третья игра у нас ничья. Да, у нас есть проблемы и их нужно решать. Немного фарта не хватает. Мы никого не обвиняем, наоборот, я беру всю вину на себя. Я отвечаю за результат».





Россиянин Андрей Аршавин отыграл весь первый тайм, но в перерыве был заменен. Экс-россиянин Валерий Коробкин («Кайсар») вышел на замену на 78 минуте.





Ордабасы - Окжетпес - 2:1 (0:1)





Ведомый российским специалистом Алексеем Петрушиным шымкентский клуб – реальный претендент на золото чемпионата. И свои амбиции южане подкрепили очередной победой.





«Ордабасы» пошел вперед большими силами и уже на 6-й минуте мог открыть счет – мяч, после удара Нургалиева со штрафного, угодил в перекладину. Шквал атак на ворота гостей продолжился, и отличиться могли Нусербаев (дважды), Диакате и Ковальчук. Но, сработала старая футбольная истина – «не забиваешь ты – забьют тебе» и юное дарование гостей, форвард молодежной сборной Казахстана Максим Федин вывел гостей вперед, забив «гол в раздевалку».





Южане, словно раненый зверь, вышли на 2 тайм и отыгрались довольно быстро. Выведенный в прорыв Танат Нусербаев, легко разобрался сразу с тремя защитниами гостей и на 57 минуте встречи делает счет ничейным. А 12 минутами позже россиянин Никита Бочаров выводит свою команду вперед – явно оплошал, обычно надежный кипер гостей Саша Стаменкович. В дальнейшем, хозяева доминировали, имея не один момент для взятия ворот.





На послематчевой пресс-конференции главный тренер хозяев россиянин Алексей Петрушин не скрывал своих эмоций. По словам Петрушина, его клуб забил 2, а мог 3 или даже 5 мячей, а его клуб просто уничтожил соперника. По словам оппонента Петрушина, другого российского специалиста Владимира Муханова, он во втором тайме не узнал свою команду и считает победу хозяев вполне заслуженной.





Воспитанник «Зенита», россиянин Никита Бочаров, отыграл за «Ордабасы» весь матч, забил победный гол. Игроки «Окжетпеса» - россияне отыграли в матче следующим образом: Даниил Чертов и Виталий Волков – весь матч, Александр Козлов вышел на замену лишь на 84 минуте.





Иртыш - Актобе - 1:3 (0:0)





«Актобе», накупивший игроков и заявивший о своих амбициях, не выиграл ни одной встречи в трех стартовых поединках чемпионата. Естественно, западно-казахстанскому клубу хотелось вырваться из круга неудач, но соперник-то «Иртыш» крайне неуступчивый и на своем поле по-спортивному злой.





Тем не менее, агрессивно начали гости. На ударные позиции выходили Жунинью Барбоса, Ермаченко и Шурыгин, однако забить актюбинцам не удавалось. Павлодарцы старались отвечать атакой на атаку, однако уже в первом тайме было заметно, что хозяевам не хватает куража и нацеленности на ворота соперника.





Однако хозяева все же открыли счет первыми. В начале второго тайма лидер «Иртыша» португалец Карлос Фонсека легко разобрался на левом краю с опекуном и прострелил во вратарскую, откуда изящным тычком ворота поразил Исмаэль Фофана. Однако «Актобе» и не думал сдаваться – на 63-й минуте партнеры в позиционной атаке вывели Жунинью Барбоса на ударную позицию и тот с угла штрафной нанес пушечный удар в дальний угол ворот, защищаемых Давидом Лория – 1:1.





Через 10 минут яростная атака гостей просто в клочья разнесла оборону хозяев – Шестаков, подключившись в атаку, прострелил в центр штрафной на набегающего Соузу Альмейда. Бразилец нанес удар, который парировал кипер хозяев, однако Шестаков из борьбы не вышел и протолкнул мяч в угол ворот противника - 1:2.





«Актобе» усилил давление еще сильнее и под занавес встречи после красивого паса все того же Соузу Альмейда Зенькович установил окончательный счет – 1:3. Неожиданная победа гостей.





После матча.





Димитар Димитров, главный тренер ФК «Иртыша»: «Я виноват в сегодняшнем результате. Есть игроки в нашей команде, которых я не узнаю - они показывают один уровень в товарищеских играх, а когда начался чемпионат и появилось давление, то они стали неузнаваемыми. В тот момент, когда мы забили гол, я подумал, что мы выиграем эту встречу. Но, если твои защитники в 70 процентах случаях уступают в единоборствах нападающим соперников, то получаешь такой результат».





Игорь Рахаев, главный тренер ФК «Актобе»: «Хочу поздравить болельщиков с этой победой, которая далась нам сегодня тяжело. Благодарен ребятам, которые выложились больше, чем на 100 %, добились необходимого результата. Не могли забить три тура, хотя вроде играли хорошо, но сегодня с Божьей помощью у нас это получилось».





Тобол - Тараз - 1:0 (0:0)





Не познавший вкуса побед в нынешнем сезоне «Тараз», ведомый опытным Воитом Талгаевым, известным по работе с грозненским «Тереком», приехал в гости к одному из фаворитов чемпионата – костанайскому «Тоболу».





Хозяева при своих зрителях пытались играть первым номером, проводить комбинации, однако сыгранности и мастерства подопечным Омари Тетрадзе не хватало.





«Тараз» мог выйти вперед уже в дебюте – голкипер «Тобола» Дмитрий Непогодов блестяще отразил угрозу, когда джамбульские нападающие выскочили вдвоем против одного защитника хозяев. Далее, на протяжении всего первого тайма подопечные Омари Тетрадзе прочно владели инициативой и создавали моменты. Могли отличиться Кассай, Савич и Деспотович.





В начале 2-го тайма случился первый и, как выяснилось впоследствии, единственный гол в этой встрече. Тагыберген пронесся к линии штрафной и переадресовал мяч направо на набегавшего Джордже Деспотовича. Серб, находясь в окружении трех соперников, подработал мяч и неотразимо пробил в левый от вратаря «Тараза» нижний угол. «Тобол» прорвало – астанинский тандем Щеткин-Деспотович создавал один момент за другим и будь форварды точнее, счет мог быть крупным.





После игры.





Омари Тетрадзе, главный тренер ФК «Тобол» (Костанай): «Очень тяжелая игра была для нас с «Таразом». Готовились к ней. Как себе ее представляли, так и получилось — команда соперника играла от обороны, и вскрыть эту оборону поначалу у нас не получалось. Это я связываю с давлением ответственности за результат. Она сказалась на содержании игры. Мы можем играть намного лучше. Я благодарен ребятам за самоотдачу и результат, который они сегодня показали».





Воит Талгаев, главный тренер ФК «Тараз»: «Игра была боевая, озорная... можно сказать. В первом тайме у нас был момент, который нападающий обязан забивать, иначе играть по-другому сложно. Во втором тайме сказали: «Видать опять будет давление». В первом тайме сказали про давление, во втором сказали, — 10-15 минут надо продержаться, там уже будем иметь какие-то ходы и так далее... Но через 3-4 минуты пропускаем гол, и план изменился — надо было больше атаковать. Опять был у Фищука момент. Вот такая боевая игра».





Россияне Евгений Шипицин и Андрей Горбанец провели на поле в составе «Тараза» все 90 минут. Руслана Мухаметшина не было даже в заявке.





Шахтер Крг - Астана - 1:2 (0:0)





Соперники поменялись статусом «хозяин поля», поэтому в данном матче столичная команда являлась гостем, так как на «Астана Арене» началась долгожданная замена покрытия поля, а другого стадиона в Астане, отвечающего требованиям ПФЛК не нашлось. Местом встречи соперников стал Темиртау – пригород Караганды, где свои домашние матчи проводит клуб 1 дивизиона «Булат».





Накануне матча «Астана» доукомплектовалась – контракт с клубом подписал центральный хавбек сборной Боснии и Герцеговины Срджан Граховац. Станимир Стойлов, тренер «Астаны», в игре с «Шахтер» сразу же бросил парня в бой.





Первый тайм не порадовал зрителей – команды не хотели бежать вперед сломя голову, предпочитая разведку атаке. И все-таки «Астана», на правах трехкратного чемпиона страны, играла острее – два выгодных момента имел Джуниор Кабананга, однако конголезец ими не воспользовался.





Во втором тайме «Астана» продолжила играть первым номером, однако получила гол в свои ворота. В одной из редких атак хозяев, мяч после корявого удара Михаила Габышева срикошетил и закатился в ворота. Случилась такая оказия на 63-минуте, после чего «Шахтер» всей командой отошел назад, поставив у своих ворот большой черно-оранжевый «автобус» в виде эшелонированной обороны.





Гости прибегли к пресловутому навалу, но карагандинцы уверенно обороняли. За пару минут до конца встречи настырный Шомко проделал свой кросс с привычного левого фланга. Мяч попал к Кабананге, который не промахнулся – 1:1. Казалось все, ничья. Однако Иван Маевский, оказавшийся в одной из атак на подступах к вратарской, пробил и мяч, задев защитника «Шахтера», залетел в ворота. Чудокамбэк «Астаны» и столичный клуб обходит «Кайрат» в турнирной таблице.





После игры





Станимир Стойлов, главный тренер «Астаны»: «Была тяжелая, но интересная игра. Мы почти весь матч контролировали игру, много атаковали. «Шахтер» отлично сыграл в обороне, использовали свой шанс в атаке, забив гол. В последние 5-6 минут нам немного повезло, потому что мы забили два гола. Я рад, что команда проявила характер и сумела все-таки вырвать победу».





Алексей Еременко, главный тренер «Шахтера»: «Трудно найти слова после такого матча, чувства переполняют. Я не могу предъявить претензии футболистам по самоотдачи, по выполнению задач на игру. К сожалению, не додержались в последние минуты. Очень обидно, так как, минимум ничью мы заслуживали, а может и победу. Но футбол играется не 88 минут, а 90 плюс добавленное время. Как раз в последние минуты мы потеряли концентрацию, прижались к своим воротам, не использовали свои моменты в контратаках. Поэтому сейчас необходимо это пережить, проанализировать и двигаться дальше».





Акжайык - Атырау - 2:2 (0:0)





В Уральске встречались два аутсайдера, номинальный – «Акжайык», который, словно лифт курсирует между двумя казахстанскими лифтами и второй, вынужденный. Как известно, решением ПФЛК, с «Атырау» перед началом сезона были сняты аж 9 очков за злостное неисполнение контрактных обязательств перед игроками.





С первых минут встречи матч проходил на встречных курсах. Команды легко проходили центр поля и отвечали атакой на атаку. Вот только игроков группы атаки в обеих командах подводило исполнительское мастерство.





Первый мяч забили гости. На 57 минуте после розыгрыша штрафного защитник Юре Обшивач головой вколотил мяч в сетку. Пропущенный гол раззадорил хозяев и вскоре они отыгрались. Хуан Аренас с Фредди Коронелем запутали на левом фланге защитника и парагвайский легионер вырезал мяч на дальную штангу, где навеса ждал Мирам Сапанов, который, также, головой послал мяч в ворота – 1:1.





После выхода на замену Азата Ерсалимова хозяева поля усилили шквал атак на ворота «Атырау» и гол не заставил себя долго ждать. Ерсалимов ворвался в штрафную по месту правого крайнего, прошел до лицевой и отпасовал на набегающего Аренаса. Последовал хлесткий удар в «девятку» левой и 2:1.





Атырауцы предприняли попытку навала, которая удалась благодаря ошибке оборонный хозяев. После розыгрыша углового в штрафной площади завалили Антона Чичулина и судья назначил пенальти, который реализовал Новица Максимович. Итог встречи – 2:2.



