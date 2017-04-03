Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Татьяна Навка шокировала "неприличным" снимком Пескова

3 апреля 2017, 13:52

Его сочли слишком вызывающим для семьи, к которой приковано повышенное внимание.

В интернете долго обсуждали фото, на котором муж фигуристки Татьяны Навки Дмитрий Песков запечатлен в красных спортивных штанах и уггах. В таком будничном виде он попал в объектив, приехав на ночную автомойку.

Но если тот памятный кадр был сделан случайно, то на снимке, который Навка разместила в Instagram, пресс-секретарь президента явно позирует на камеру, пишет Дни.ру.

И все бы ничего, но из одежды на Пескове только банное махровое полотенце.

"Традиционный банный вечер, вся семья в сборе. И это все наши дети. Их очень много, но это так здорово", – подписала фото Навка.

Выставление подобного снимка на всеобщее обозрение одобрили не все поклонники. "Такие фото первых лиц выкладывать не прилично", "Мужа выставлять в полотенце не гоже, так как не простым (водитель, слесарь) работает, как-то не очень эстетично", "Это просто, дурной тон, идти за стол с голым торсом...и даже в бане...дети и то в халатах", "На мой взгляд есть фотки личного характера, которые нельзя выставлять в сеть. У Татьяны, судя по всему полностью отсутствует это понимание. Фото резонансное и безусловно выйдет за пределы нашей страны, я думаю его будут очень сильно тиражировать. Такая публичность ни к чему хорошему не приводила. Татьяна, вы превращаетесь в Ольгу Бузову (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировали удивленные пользователи.

Фото: instagram.com/tatiana_navka

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...