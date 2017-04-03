 
Облачно

Алматы

Облачно

Вероятность осадков: 85%

Влажность: 87%

Давление: 701 мм рт. ст.

Ветер: северный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

314.00

3 апреля 

Курс НБРК

313.73

-

АЛМАТЫ

Покупка

313.50

Продажа

314.00

АСТАНА

Покупка

312.00

Продажа

313.30

Подробнее
337.00

3 апреля 

Курс НБРК

334.94

-

АЛМАТЫ

Покупка

333.00

Продажа

337.00

АСТАНА

Покупка

334.00

Продажа

336.00

Подробнее
Новости за сегодня

Законопроект о деятельности коллекторов рассмотрит Сенат 6 апреля

 

В Астане под председательством Касым-Жомарта Токаева прошло заседание Бюро Сената Парламента РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

На Бюро распределены законопроекты, поступившие из Мажилиса. Так, Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам определен ответственным за дальнейшую проработку и подготовку заключения к законопроекту «О ратификации Устава Гаагской конференции по международному частному праву».

По законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта» головным определен Комитет по социально-культурному развитию и науке.

Также были внесены предложения по повестке дня очередного заседания Палаты, которое состоится 6 апреля 2017 года.

Сенаторы рассмотрят проект поправок в законодательство по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации, проект закона «О коллекторской деятельности», а также сопутствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам коллекторской деятельности».

 

3 апреля 2017, 15:26
Источник, интернет-ресурс: *Парламента Республики Казахстан

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код