«Челси» или «Милан» могут провести товарищеский матч со сборной Казахстана

3 апреля 2017, 15:37

По этой причине на стадионе «Астана Арена» ведется реконструкция.

Одна из известных европейских команд приедет в Астану, чтобы провести товарищеский матч, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К ЭКСПО мы ожидаем серьёзную команду европейского уровня (...) Я знаю, что ведутся переговоры с командами „Челси“, „Милан“. Один из клубов приедет. Сборная Казахстана сыграет товарищеский матч с командой (...) У всех (команд — прим. авт.) требование одно — чтобы было соответствующее поле», — сообщил руководитель Управления физической культуры и спорта Берик Маржикпаев в ходе пресс-конференции в Астане.

Поэтому, по его словам, ведется реконструкция стадиона «Астана Арена», который будет закрыт до первых стартов в новом сезоне.

«Мы перестелим поле, и буквально 1 мая закончим с ремонтом», — добавил он.



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