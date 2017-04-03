«Челси» или «Милан» могут провести товарищеский матч со сборной Казахстана

По этой причине на стадионе «Астана Арена» ведется реконструкция.

Одна из известных европейских команд приедет в Астану, чтобы провести товарищеский матч, передает корреспондент МИА « передает корреспондент МИА « Казинформ ».





«К ЭКСПО мы ожидаем серьёзную команду европейского уровня (...) Я знаю, что ведутся переговоры с командами „Челси“, „Милан“. Один из клубов приедет. Сборная Казахстана сыграет товарищеский матч с командой (...) У всех (команд — прим. авт.) требование одно — чтобы было соответствующее поле», — сообщил руководитель Управления физической культуры и спорта Берик Маржикпаев в ходе пресс-конференции в Астане.





Поэтому, по его словам, ведется реконструкция стадиона «Астана Арена», который будет закрыт до первых стартов в новом сезоне.





«Мы перестелим поле, и буквально 1 мая закончим с ремонтом», — добавил он.







