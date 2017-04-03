Гарантий по стабильности цен на ГСМ в Минэнерго не дают

«Мы не видим больших рисков, но ценовая конъюктура будет уже определяться рыночными факторами» - А. Магауов.

На брифинге в СЦК представители прессы поинтересовались у вице-министра энергетики РК Асета Магауова возможно ли понижение цены на ГСМ в Казахстане после завершения модернизации на нефтеперерабатывающих заводах, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«В данной ситуации мы все смотрим на российский рынок», - сказал он.





По его словам, рынок российской Федерации «помогает нам преодолеть возможные дефициты, но тенденция идет к тому, что потребление в целом нефтепродуктов на их основных рынках снижается».





«То есть Европа снижает потребление нефтепродуктов, при этом объем производства в РФ остается на высоком уровне. То есть потенциально после завершения модернизации наших заводов у нас будет определенная конкуренция с российскими продуктами за рынки сбыта, как внутри Казахстана, так и за другие рынки», - уточнил спикер.





«Как вы знаете, до 2019 года у нас существует запрет на экспорт бензина и дизтоплива, мы планируем, что с этого года мы откроем. Вопрос будет, куда нам экспортировать. До Европы далеко. Будет даже вопрос защиты нашего собственного рынка. Думаю, конкуренция будет серьезная, который будет сдерживать потенциальный рост цен, но в какую сторону он будет клониться, сейчас тяжело прогнозировать», - добавил заместитель главы ведомства.





А. Магауов отметил, что в настоящее время казахстанский внутренний рынок в определенной степени по бензину на 30 % и на 15 % по дизтопливу импортозависим.





«Соответственно, цены внутреннего рынка определяются не только нашими возможностями, но и необходимости обеспечения из РФ. Соответственно, конъюктуры цен на российском рынке напрямую влияет на цены на нашем рынке. Чтобы обеспечить поставку российских объемов в Казахстан, нам нужно конкурировать с альтернативными рынками сбыта для российских нефтепродуктов. То есть у российских заводов - у них выбор: продать на экспорт в Европу, Китай или какие то объемы поставить в Казахстан. Соответственно, наши ценовые предложения должны быть в конкурентном диапазоне», - пояснил он.





В заключение спикер указал, что дать гарантий по стабильности цен на ГСМ в Минэнерго не могут.





«В целом, не могу дать гарантии по стабильности цен, потому что российские цены привязываются к котировкам нефти и котировкам цен на нефтепродукты в Европе. В этой связи колебания на мировом рынке будут сказываться на уровне цен. Вместе с тем, с точки зрения объемов видим, что достаточный объем запасов сформирован по бензину и дизтопливу в Казахстане. То есть с точки зрения объемов, мы не видим больших рисков, но ценовая конъюктура будет уже определяться рыночными факторами», - заключил заместитель министра.





Ксения Давыдова, Астана