В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв

Взрыв прогремел на станциях "Сенная" и "Технологический институт" "синей" ветки метро Санкт-Петербурга, есть пострадавшие и погибшие. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, пишет РИА Новости.

В Северо-Западном регионального центре МЧС РФ сообщили, что пожарные проверяют информацию о задымлении на станции метро "Сенная площадь".

"Есть пострадавшие и жертвы. Кроме того, спасатели и пожарные машины вызваны на станцию "Технологический институт"". Движение поездов на всей ветке остановлено", — сказал собеседник агентства.

Обе станции закрыты, идет эвакуация пассажиров.

"В Петербурге станция метро "Сенная" закрыта на вход и выход. В этот раз речь идет не о ложной тревоге, а о настоящем ЧП. По словам очевидцев, на станции наблюдается серьезное задымление. Сразу несколько человек сообщили о взрыве, который якобы прогремел в движущемся составе", - передает Piter.tv.

Как сообщает Лайф, стало известно, что при взрывах погибли 10 человек. Не менее 30 пострадали.



