Как вести себя при теракте в метро - советы специалистов
4 апреля 2017, 09:36
Советы, которые могут помочь выжить.
Накануне, 3 апреля в метро Санкт‑Петербурга прогремел взрыв, в результате погибли 11 человек. Всего в больницы города был доставлен 51 человек. Редакция скорбит вместе с родными погибших и напоминает о том, как вести себя при теракте в подземке.
При взрыве спасатели советуют, в первую очередь, успокоиться и постараться объективно оценить обстановку: определить степень разрушений и пути эвакуации.
В метрополитене эвакуация должна происходить из выхода, противоположного эпицентру ЧС (взрыва, задымления, пожара).
По возможности окажите помощь пострадавшим, а при необходимости – в тушении пожара (если это не угрожает вашей собственной безопасности). Если не можете помочь, переместитесь в сторону, противоположную происшествию, чтобы не мешать.
Проходите к выходу посередине перрона, как можно дальше от путей, чтобы вас случайно не столкнули на рельсы другие спасающиеся.
Поднявшись наверх к турникетам максимально точно сообщите о происшествии дежурному персоналу метро и полиции (УВД метрополитена).
Позвоните в ЧС и последовательно изложите диспетчеру информацию о происшествии.
Если произошло задымление в вагоне, нужно незамедлительно связаться с машинистом электропоезда по экстренной связи «Пассажир-Машинист» и сообщить о случившемся, обязательно указав номер вагона, а далее четко следовать полученным инструкциям.
Если случилось возгорание на станции либо вы почувствовали запах гари из состава, можно обратиться к любому работнику станции (дежурной по станции, начальнику станции, сотруднику УВД на метрополитене, дежурной у эскалатора) или сообщить оператору метрополитена, нажав «тревожную кнопку» на колонне экстренного вызова.
Если на выходе из зоны ЧП образовалась давка, соблюдайте основные правила поведения в толпе:
- не вжимайтесь в толпу, держитесь хотя бы в шаге от впереди идущего;
- старайтесь не упасть на пол – падение в толпе очень опасно, люди в панике могут просто не заметить вас и нанести серьезные травмы;
- если вы оказались в бегущей толпе людей, бегите вместе со всеми;
- на ходу постарайтесь собрать волосы в узел, одежду застегнуть на все пуговицы, молнии и заклепки;
- руки нужно согнуть в локтях и крепко сцепить их перед собой, чтобы максимально защитить грудную клетку от сдавления;
- двигаясь вместе с толпой, постарайтесь постепенно перемещаться к ее краю, чтобы в конце концов выбраться из нее;
- старайтесь не прижиматься к стенам, чтобы не сломать ребра.
Кроме того, психологи рекомендуют не поддаваться общей панике. Если вы сами чувствуете страх, то сначала сделайте несколько глубоких вдохов-выдохов, затем переведите взгляд на какой-нибудь внешний объект – рекламу, схему метро, лицо рядом стоящего пассажира. Такой контакт снижает уровень тревоги, вы бессознательно чувствуете поддержку и сами можете ее оказывать.
При обнаружении на станции или в поезде метро подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство, ни в коем случае не трогайте его и сразу сообщите об этом в полицию, либо начальнику караульной службы метрополитена.
При этом не следует кричать, создавать панику. Не сообщайте об угрозе взрыва никому, кроме оперативных служб, чтобы не создавать панику.
Нельзя наносить удары по корпусу такого предмета камнями, железом и прочими тяжелыми предметами, запрещается прикасаться к предмету, переносить его или перекатывать, бросать в огонь.
Заметив подозрительный предмет, громко попросите людей покинуть опасную зону в радиусе не менее 100 метров от предмета.
Подозрительный предмет может иметь следующие признаки:
- торчат провода, антенны, видны следы изоленты, шпагата, веревки, скотча;
- изнутри раздается тиканье, щелчки и т.п.;
- наличие элементов питания (батареек);
- необычное размещение предмета;
- наличие предмета, несвойственного для данной местности;
- специфический запах.
Источник: riamo.ru
Фото: Ruposters
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