Как вести себя при теракте в метро - советы специалистов

При взрыве спасатели советуют, в первую очередь, успокоиться и постараться объективно оценить обстановку: определить степень разрушений и пути эвакуации.





В метрополитене эвакуация должна происходить из выхода, противоположного эпицентру ЧС (взрыва, задымления, пожара).





По возможности окажите помощь пострадавшим, а при необходимости – в тушении пожара (если это не угрожает вашей собственной безопасности). Если не можете помочь, переместитесь в сторону, противоположную происшествию, чтобы не мешать.





Проходите к выходу посередине перрона, как можно дальше от путей, чтобы вас случайно не столкнули на рельсы другие спасающиеся.





Поднявшись наверх к турникетам максимально точно сообщите о происшествии дежурному персоналу метро и полиции (УВД метрополитена).





Позвоните в ЧС и последовательно изложите диспетчеру информацию о происшествии.