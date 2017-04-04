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Как выпускники будут сдавать итоговую аттестацию для получения аттестата и знака «Алтын белгі»

4 апреля 2017, 10:06

Итоговая аттестация будет проводиться с 29 мая по 9 июня 2017 года.

В Министерстве образования и науки РК рассказали выпускникам школ и их родителям о процедуре сдачи итоговой аттестации для получения аттестата и знака «Алтын белгі», передает Zakon.kz

Как сообщается, итоговую аттестацию для получения аттестата и знака «Алтын белгі» будут сдавать все выпускники школ без исключения. 1 февраля была создана экзаменационная комиссия, в состав которой вошли учителя-предметники, представители родительских комитетов и общественных организаций. До 1 марта комиссия сформировала списки выпускников, сдающих итоговую аттестацию.

Материалы экзаменационных работ будут разработаны Минобразования и науки до 23 мая, а до 27 мая управления образования на местах доставят экзаменационные материалы до каждой школы.

В итоговую аттестацию войдут 4 обязательных предмета и 1 – по выбору:

- Родной язык и литература – эссе (письменно); время – 3 часа; на выбор выпускников будут предложены 10 тем: 5 литературных и 5 свободных;
- Алгебра и начала анализа – письменно; время – 5 часов;
- История Казахстана – устно; 30 билетов по три вопроса. На подготовку ответа дается 20 минут;
- Казахский язык в школах с русским, узбекским, уйгурским и таджикским языками обучения. Русский язык в школах с казахским языком обучения – тестирование, 40 вопросов, разделенных на три блока: лексика и грамматика, аудирование и чтение;
- Предмет по выбору: физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, литература, информатика, иностранный язык – тестирование, 40 тестовых заданий.

Итоговая аттестация будет проводиться с 29 мая по 9 июня 2017 года.

Фото: aktobetimes.kz

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