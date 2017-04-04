СМИ: Выяснена личность предполагаемого террориста, подорвавшего вагон метро в Питере

Выяснена личность предполагаемого террориста, подорвавшего вагон метро в Питере , передает , передает 5 канал





Это некий Джалилов Акбаржон Акрамжанович, 1995 года рождения — уроженец Киргизии, получивший российское гражданство.





Именно он, по мнению сыщиков, 3 апреля 2017 года привел в действие самодельное взрывное устройство в вагоне поезда метро, отъехавшего от станции «Сенная площадь» в направлении станции «Технологический институт».





И он же, как следует из выводов оперативников перед этим оставил еще одну самодельную бомбу на станции «Площадь восстания».





Ранее сообщалось, что были обнаружены и опознаны его останки. Подозреваемый, по информации сотрудников спецслужб, которых цитируют информагентства, находился в тесной связи с радикальными исламскими группировками, действующими на территории России.





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Напомним, взрыв неустановленного взрывного устройства произошел в понедельник, 3 апреля, около 14.40 по местному времени в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь". Позднее было обнаружено самодельное взрывное устройство на станции "Площадь Восстания". Спецслужбы обезвредили устройство.





Возбуждено уголовное дело. Погибло 11 человек, ранены 45.



