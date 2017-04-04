После взрыва в метро в Петербурге начался трехдневный траур
4 апреля 2017, 10:43
Следствие прорабатывает различные версии произошедшего.
Трехдневный траур, о котором ранее объявляли власти Петербурга, начался во вторник в связи с взрывом в метро, в результате которого, по последним данным Национального антитеррористического комитета, погибли 11 человек и пострадали 45, пишет РИА Новости.
В свою очередь главное управление МЧС по Петербургу в ночь на вторник опубликовало список пострадавших в результате взрыва, которые на данный момент находятся в больницах. В нем указан 51 человек.
Следствие прорабатывает различные версии произошедшего в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В частности, источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый, возможно, совершивший теракт, находился в тесной связи с радикальными исламистами. Также, по словам источника, версия о том, что в петербургском метро действовал террорист-одиночка, является лишь одной из нескольких.
После инцидента в Петербург была направлена группа специалистов центрального аппарата ФСБ, МВД и МЧС для оказания содействия в расследовании. Был начат розыск организаторов и исполнителей взрыва.
Фото: vesti.ru
Все новости по теме читайте здесь.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4851863-7f1549f4059030561a9f405366d37f31
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...