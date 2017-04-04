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После взрыва в метро в Петербурге начался трехдневный траур

4 апреля 2017, 10:43

Следствие прорабатывает различные версии произошедшего.

Трехдневный траур, о котором ранее объявляли власти Петербурга, начался во вторник в связи с взрывом в метро, в результате которого, по последним данным Национального антитеррористического комитета, погибли 11 человек и пострадали 45, пишет РИА Новости.

В свою очередь главное управление МЧС по Петербургу в ночь на вторник опубликовало список пострадавших в результате взрыва, которые на данный момент находятся в больницах. В нем указан 51 человек.

Следствие прорабатывает различные версии произошедшего в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В частности, источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый, возможно, совершивший теракт, находился в тесной связи с радикальными исламистами. Также, по словам источника, версия о том, что в петербургском метро действовал террорист-одиночка, является лишь одной из нескольких.

После инцидента в Петербург была направлена группа специалистов центрального аппарата ФСБ, МВД и МЧС для оказания содействия в расследовании. Был начат розыск организаторов и исполнителей взрыва.

Фото: vesti.ru

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