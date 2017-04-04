МОК жалко игроков, которые не смогут поехать на ОИ-2018 из-за решения НХЛ

Международному олимпийскому комитету (МОК) жалко спортсменов, которые не смогут принять участия в Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане из-за решения руководителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом говорится в пресс-релизе МОК.





В понедельник НХЛ объявила, что регулярный чемпионат сезона-2017/18 не будет приостановлен на период проведения Олимпиады, поскольку лига не сумела договориться об участии хоккеистов с Международным олимпийским комитетом (МОК). Из- за этого решения клубы не обязаны отпускать своих игроков для участия в Играх, пишет ТАСС





"Это решение, вероятно, стало большим разочарованием для игроков, которые хотели выступить на Олимпиаде-2018, - говорится в заявлении. - МОК очень жалко хоккеистов, которые не смогут выступить на Играх из-за решения руководства НХЛ. Данное решение вызывает еще большее сожаление, поскольку Международная федерация хоккея предложила НХЛ такие же условия, что и на прошлой Олимпиаде, где были покрыты затраты на страхование и перелеты".





"МОК, который распределяет 90% своей прибыли на развитие спорта, не может относиться к коммерческой организации лучше, чем к некоммерческим, которые развивают спорт во всем мире, - также отмечается в заявлении. - Олимпийский хоккейный турнир, тем не менее, будет очень интересным, поскольку в нем примут участие игроки из других профессиональных хоккейных лиг".





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