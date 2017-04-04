Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Э.Занковец: Нас ждет довольно тяжелый турнир

Чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдёт с 22 по 28 апреля 2017 года в Киеве (Украина) и с 23 по 29 апреля 2017 года в Белфасте (Великобритания)

Главный тренер национальной сборной Казахстана по хоккею с шайбой Эдуард Занковец в интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz рассказал о том, как наша хоккейная дружина готовится к предстоящему чемпионату Мира 2017 года в первом дивизионе.





— Мартена Сен-Пьера увидели сегодня на тренировке. Это значит, что он также будет играть в сборной?

— Дело в том, что это значит, что он, может быть, сможет выступить за сборную Казахстана. Но у нас также есть молодой игрок Мельников, у которого нет гражданства Казахстана, и мы надеемся, что в будущем он сможет. Поэтому говорить о том, что это именно те ребята, которые будут играть на чемпионате Мира, будет преждевременным.





— На тренировке мы также не видим Дастина Бойда, Брэндона Боченски и Найджела Доуса...

— Действительно, их не было. Они сегодня тренировались по индивидуальной программе на земле. Вечером они уже будут на льду. Они находятся в расположении сборной, поэтому с ними все нормально.





— Расскажите о том, как будет строиться подготовка нашей команды к чемпионату Мира?

— Эта неделя у нас нагрузочная. Хороший тренировочный процесс, хорошие нагрузки. 6-го числа мы проведем тренировочный матч против «Автомобилиста». На следующий день состоится утренняя игра, поэтому мы приглашаем всех желающих посетить наши матчи, поддержать команду. Затем мы продолжим тренироваться в Астане и 13-го числа вылетаем в Словению, где планируем провести контрольную игру против национальной сборной этой страны. Затем мы отправимся в Италию, где также сыграем матч и уже 20-го числа вылетим в Киев.





— Что скажете о соперниках, с которыми предстоит бороться на предстоящем турнире?

— Сборная Австрии — хорошая команда. Именно с ней нам предстоит играть первыми, поэтому будет непросто. Сборная Венгрии, с которой мы встретимся в заключительном матче, является одним из фаворитов турнира. В прошлом году они выглядели неплохо в группе А в Санкт-Петербурге и обыграли, в том числе, сборную Беларуси, поэтому нас ждет довольно тяжелый турнир.





— Состав сборной еще не полный, поскольку не все хоккеисты закончили игру в своих чемпионатах?

— Да, у нас есть несколько игроков, которые играют в клубах, где сезон еще не завершен.





— Каким будет расширенный список сборной?

— Вообще, мы планировали 25 полевых игроков плюс три вратаря. Но сейчас могу сказать, что в Словению с нами поедут 23 игрока и три вратаря.





— Достаточно ли времени у сборной для подготовки к турниру, и как Вы относитесь к мнению, что казахстанская команда будет на нем фаворитом?

— Времени достаточно. Неприятно, конечно, что Никита Михайлис получил травму, играя за «Торпедо» из Усть-Каменогорска. А так, все остальные в строю. Казахстан — один из фаворитов. Плюс есть такие хорошие команды, как Австрия, Венгрия, но, в то же время, не будем забывать, что любая другая команда может преподнести сюрприз. В том числе — и Корея, и хозяева турнира, поэтому нужно будет готовиться серьезно.







