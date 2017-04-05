В Алматы BMW протаранил донерную

К счастью, внутри и около забегаловки было пусто.

В Алматы произошло ДТП с участием BMW и Toyota Camry, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





Авария произошла в районе пересечения ул. Толе би и Брусиловского. По словам очевидцев, водитель Toyota следовал по Толе би в западном направлении, водитель BMW ехал по Брусиловского в северном. На мигающий зеленый BMW на скорости в заносе выехал на ул. Толе би. Водитель потерял управление, немецкую иномарку стало бросать по дороге. В конце-концов BMW врезалась в Toyota, от нее автомобиль отскочил в донерную, расположенную на остановочном комплексе. К счастью, внутри и около донерной не было пешеходов.





После ДТП водитель BMW снял госномера и спрятал их в багажник.





Позже оба водителя рассказали сотрудникам дорожной полиции другую версию произошедшего. По их словам, они оба следовали по Толе би на запад. Toyota Camry успела проехать на зеленый, BMW уже проезжала перекресток на мигающий сигнал. Чтобы проскочить перекресток, водитель BMW "дал в тапок", из-за чего потерял управление и допустил столкновение.





Остается неясным, какая из версии является верной. Судя по словам многочисленных очевидцев, виновником ДТП является водитель Toyota, проехавший перекресток на красный свет.





В результате аварии пострадал пассажир BMW, его забрала скорая помощь. Водитель разбил себе нос.







