Бой не утвержден. Больше никакого дерьма - Билли Джо Сондерс

В последнее время представители Сондерса вели переговоры с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 36 КО), который владеет титулами WBC, WBA (Super), IBF и IBO в этом же дивизионе.

Именно Сондерс называется главным претендентом на встречу с Головкиным в рамках вечера бокса в Астане, который может пройти в июне.

В своем заявлении Сондерс не назвал причину срыва договоренностей. Он не уточнил, с кем именно вел переговоры. По всем вопросам он попросил обращаться к своему промоутеру Фрэнку Уоррену.

"Бой не утвержден. Спрашивайте не у меня, а у Фрэнка Уоррена. Больше никакого дерьма. Подумываю начать искать работу в Tesco", - написал Сондерс в твиттере.

