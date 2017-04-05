Бой не утвержден. Больше никакого дерьма - Билли Джо Сондерс

Его называли главным претендентом на поединок с Головкиным в июне.

Чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО) сообщил, что не смог договориться о бое, передает Vesti.kz.





В последнее время представители Сондерса вели переговоры с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 36 КО), который владеет титулами WBC, WBA (Super), IBF и IBO в этом же дивизионе.





Именно Сондерс называется главным претендентом на встречу с Головкиным в рамках вечера бокса в Астане, который может пройти в июне.





В своем заявлении Сондерс не назвал причину срыва договоренностей. Он не уточнил, с кем именно вел переговоры. По всем вопросам он попросил обращаться к своему промоутеру Фрэнку Уоррену.





"Бой не утвержден. Спрашивайте не у меня, а у Фрэнка Уоррена. Больше никакого дерьма. Подумываю начать искать работу в Tesco", - написал Сондерс в твиттере.









No fight confirmed don't ask me ask @frankwarren_tv ! Will not be taking no more 💩 — billyjoesaunders (@bjsaunders_) 4 апреля 2017 г.









Might have to start looking for a job in Tesco 😕😳😳😳😳😕 — billyjoesaunders (@bjsaunders_) 4 апреля 2017 г.





Отметим, что Tesco - британская сеть магазинов, супермаркетов и гипермаркетов, представленная во многих странах мира.



