История смертника из петербургского метро: завербовали случайно и стремительно

Виновник трагедии в питерском метро, унесшей 14 жизней и покалечившей еще полсотни Акбаржон Джалилов 1995 года рождения мог стать жертвой не идеи, а собственной глупости - например, влезть в долги , пишет , пишет "Московский комсомолец"





Имам одной из московских мечетей в разговоре с журналистами отметил, что неокрепшие души легче в чем-то убедить, но всегда должен быть мотив — любовь, месть, ненависть...





"Потому что если этого всего нет, то в таком возрасте обычно хочется жить, а не умирать, какая бы идея за этим не стояла. И прежде чем говорить о том, что погибший парень был убежденным террористом, изучите обстоятельства его жизни. Пощадите хотя бы его семью, ведь его отец, мать и брат с сестрой живы, а то, что их сын сознательно пошел на то, чтобы забрать человеческие жизни — это страшное обвинение! Это преступление, не имеющее никакого отношения к подлинному исламу", - убежден он.





- В интернете вообще и в соцсетях в частности существует множество страниц, посвященных жизни киргизов в российских городах, - рассказала москвичка — супруга киргизского трудмигранта, - и там в разделе «работа» всегда много довольно мутных предложений о «временной работе» за хорошие деньги. Насколько я знаю, в поисках работы и подработки все земляки мужа так или иначе пользуются этими ресурсами. Также там есть предложения о посреднической помощи в получении кредита тем, у кого уже есть российское гражданство, но нет , к примеру, поручителей или залогового имущества. Соотечественники мужа в целом доверчивы и способны, слепо поверив такому объявлению, вляпаться в неприятную историю. И нередко гастарбайтеры попадают в лапы сомнительных личностей не потому что кто-то их впрямую завербовал и идеологически убедил, а потому что они угодили в ловушку и теперь угрожают их близким. Насколько нам известно, Акбаржон в начале месяца проводил отца на родину в Ош и вернулся в Питер, убедившись, что вся его семья дома. Это может говорить о том, что он волновался за них. Возможно, у парня просто были финансовые проблемы или амбиции, а не то, что он был убежденным исламистом. А вообще это ужасно: мы здесь, в Москве, и то уже чувствуем напряжение со стороны соседей, знакомых и даже моей мамы! Просто потому что мой муж той же национальности, что и этот парень. В страхе и боли люди неразборчивы и способны вымещать их на тех, кто никак не повинен в трагедии. И самое ужасное — получить ответную агрессию. Может, этого от нас и добиваются?





- Парень этот работал и учился, - ответили журналистам представители киргизской диаспоры в Питере. - У него была девушка, он любил развлекаться, бывать в барах и клубах. Те, кто работал с ним в суши-баре, в автомастерской и учился, не замечали за ним никакой набожности. Он состоял в открытой группе любителей ислама в соцсетях, но активен там не был. К тому же, в группу он мог вступить и не сам, а кто-то его включил, а он остался из любопытства или просто постеснялся выйти. Если его и завербовали и готовили, то это было либо очень незаметно, либо очень неожиданно. Он немного занимался единоборствами, но особо не увлекался, характер у него был не воинственный и даже не спортивный, скорее, он стремился жить на полную катушку и получать удовольствие. Не похож он на убежденного бойца ислама. Может, он просто влез в долги?.





- Не следует торопиться с обобщениями, - предостерегает политолог, специалист по Центральной Азии и эксперт Центра изучения современного Афганистана Дмитрий Верхотуров. - На мой взгляд, делать выводы рано, в начале следствия всегда много версий, но верной всегда оказывается только одна. Разрабатывая версию «исламского следа», конечно, следует изучать связи в данном случае граждан Кыргызстана с запрещенными группировками. Но если опираться на историю вопроса, теракт в питерской подземке - это не стиль крупных организованных террористических группировок, которые всегда тяготели к использованию очень мощных зарядов и демонстративности. Набить машину взрывчаткой, взорвать у здания правительства и публично взять ответственность на себя - вот подход исламистов. Если обратиться к статистике, исламисты предпочитают теракты в хорошо просматриваемых местах - улицы, площади, желательно рядом с мечетью — это нужно для контроля и видеосъемки с целью последующего пиара. Множество подобных сценариев было воплощено в Афганистане и Пакистане. В питерском же метро заряд был небольшой. Я бы отметил сходство «почерка» теракта в петербургском метро со взрывами в московском метро в 2010 году. Делать конкретные выводы сейчас рано, но не исключено, что молодого киргиза в силу каких-то обстоятельств смогли использовать в качестве «черной метки» , чтобы посеять страх и смуту, некие разрозненные «самодельные» объединения.





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