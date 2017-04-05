Казахстанца Максима Арышева похоронят в Алматы
5 апреля 2017, 10:19
Мемориал памяти установят сегодня на Сенной площади в Санкт-Петербурге.
Друзья Максима Арышева - казахстанца, который погиб при теракте в Санкт-Петербурге сообщили в соцсетях, что сегодня на Сенной площади в 20:00 (по московскому времени) будет установлен Мемориал памяти в честь Максима, передает Zakon.kz
О возможности попрощаться с Максимом сообщил его друг Роман Зеделашвили. Арышев Максим Витальевич 18.08.1996 - 03.04.17. Мой Побратим и просто замечательный человек. На протяжении этих не спокойных часов, нам писали друзья и просто знакомые Максима. Спрашивали о возможности попрощаться и спрашивали чем они могут помочь. Отвечаю вам всем друзья. Мы очень благодарны вам за поддержку. 5.04. на ст.м. Сенная площадь в 20:00 будет установлен Мемориал памяти. В 19: 45, будем вас ждать", - написал Роман.
Его девушка Александра Рыбальченко, на своей странице "ВКонтакте" со скорбью написала такие слова: "...Самый великодушный, человечный, весёлый и хороший человек. Ты навсегда в сердцах близких, друзей и просто знающих тебя людей. В моем сердце ты навеки. Самый любимый".
Как сообщают СМИ, Максима Арышева похоронят в Алматы.
По информации Today.kz, точная дата пока похорон пока неизвестна.
Напомним, что 3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел теракт. Жертвами взрыва стали 14 человек, в их числе казахстанец Максим Арышев. Еще 49 человек пострадали.
Фото: Сергей Ким
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