6 апреля в Алматы включат тревожные сирены
5 апреля 2017, 10:24
Департамент просит жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие.
06 апреля 2017 года в 12 часов 55 минут местного времени Департамент по ЧС города Алматы проводит проверку технической готовности системы оповещения, сообщает Zakon.kz.
Проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!» посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения.
В дальнейшем проверка будет проводиться ежемесячно в первый четверг 12 часов 55 минут, в случае совпадения с праздничным днем проверка переносится на следующий за ним четверг.
В этой связи Департамент просит жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие.
Фото с сайта ic24.kz
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