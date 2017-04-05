Пасха 2017: Как правильно собрать пасхальную корзинку - что можно и что нельзя святить

В канун праздника проходит богослужение, которое длится всю ночь. Входя в храм, верующие трижды осенят себя крестным знаменем, при выходе также. Желающие освятить продукты - обычно берут с собой корзинку с куличами, крашенками и т.д. Некоторые люди стараются положить в пасхальную корзинку как можно больше продуктов, а порой собирают даже несколько корзин. Но не стоит забывать, что освящение продуктов в церкви – это всего лишь благословение священника на употребление продуктов, от которых мы отказывались во время Великого поста. Поэтому святить следует только те продукты, которые были исключены из рациона в течение последних семи недель.





Мы расскажем, что можно и нельзя класть в пасхальную корзинку.





Что можно: - кулич; - пасха; - яйца; - вино.

Кулич — это выпечка, которую мы обычно покупаем или готовим накануне. Это понятно. Яйца — тоже. Они являются одним из главных символов праздника в напоминание о чуде Марии Магдалины, пришедшей поздравить с Воскресением Христовым императора Тиберия. Яйцо покраснело в руках святой, когда неверующий правитель отказался принять поздравление жены-мироносицы. А пасха — это традиционное творожное блюдо, которое готовится методом прессинга в специальной форме. Не стоит набирать много — пары куличей и 5–7 яиц хватит. Вино используется в церковном Таинстве Причастия, поэтому бутылку кагора можно освятить невозбранно - об этом говорит даже церковный устав.

Нередко в корзинку святят шоколадные яйца, яблоко, апельсин – любое угощение, которое с удовольствием съест ребенок. Корзинки можно украшать вечнозеленым растением, которое является символом вечной жизни. На зеленой листве красиво смотрятся разноцветные яйца, можно оплести край корзины или ручку барвинком, или украсить цветами продукты в корзинке.

Чего святить нельзя: - другой алкоголь (водка, коньяк и т.д.): пьянство — это грех и праздновать воскресение Господа водкой — кощунство; - материальные ценности — освятить машину — это одно, а нести в церковь на освящение ключи от машины, деньги или кошельки — совсем другое. Не уподобляйтесь торговцам в храме, о которых написано в Евангелии. - кровянка и мясо — если мясные продукты вообще-то можно освятить, но нельзя заносить в храм, то кровянка (вид колбасы, главным ингредиентом которой является бычья, телячья и/или свиная кровь) - это вообще продукт, который православие запрещает употреблять в пищу. Это запрет еще из Ветхого Завета, и он прописан в Библии. - фрукты и овощи — фрукты и мед можно освятить на Спас.

Не стоит освящать соль и перец, поскольку эти продукты не были под запретом во время поста. Класть эти продукты в пасхальную корзину – это скорее, народная традиция, а не церковная.

Нож. Бытует мнение, что освященные продукты нужно разрезать освященным ножом. Это выдумка и предрассудок.

Важно помнить, что освященные продукты нельзя выбрасывать. Их нужно съесть за праздничным столом, поделиться с родными или раздать нуждающимся.

Не забудьте оставить что-то из пасхальной корзины в церкви как подношение.

Лучше всего и застелить, и покрыть корзинку полотенцами с вышивкой. Это такой благочестивый обычай. Если нет, можно обойтись полотенцами с пасхальной тематикой. Можете взять с собой негасимую лампадку для благодатного огня и вставить в куличи свечи. Помните, что самое главное — это принести мир и праздник в своей душе в этот день, принять пасхальную радость. Никакие продукты, обычаи и предрассудки не должны закрывать главного, ради чего мы идем — ради благодати. В которую верит даже самый неверующий, когда идет с корзинкой в храм. Не бойтесь, если вас не окропят щедро водой, потому что освящается все это не физической жидкостью, а молитвой!





Отметим, что несомненно для христиан время пасхальных праздников – главное событие года. Но пока еще идет Великий Пост. Во время поста задача состоит и в физическом очищении при отказе от многих продуктов, и в возможности познать силу духа, очиститься духовно. А за неделю до Пасхи верующие еще будут отмечать Вербное воскресенье . В 2017 году оно выпадает на 9 апреля. В этот день практически в каждом доме появятся вербовые освященные веточки, которые должны простоять целый год, как символ принятия Христа и Его великой жертвы.





Подготовлено по материалам: marketium.ru, www.svoimi-rukamy.com, www.tvtomsk.ru и др.



